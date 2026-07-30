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В России с 1 августа вводят новые правила оформления и доставки квитанций ЖКХ

Россия

С 1 августа в России вступают в силу новые правила оформления и доставки квитанций за коммунальные услуги. Изменения затрагивают всех собственников жилья: платежки станут понятнее, а сроки их получения и оплаты — едиными для всех управляющих компаний.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ

Главное нововведение — разделение строк "содержание общего имущества" и "текущий ремонт". Раньше эти статьи часто объединялись в одну сумму, из-за чего жильцам было трудно проверить, на что именно уходят деньги. Теперь каждая позиция будет выделена отдельно: собственник увидит точную стоимость содержания дома (уборка, освещение подъездов, лифты) и отдельно — стоимость текущего ремонта общего имущества. Это даёт возможность контролировать тарифы и основания начислений.

Вторым важным изменением становится единый календарь взаиморасчётов. Управляющие компании обязаны направить квитанции собственникам не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным. Оплатить их нужно до 15-го числа того же месяца. Ранее сроки доставки "бумажек" плавали: кто-то получал их за неделю до дедлайна, кто-то — уже после него. Единый стандарт снимает неопределённость и дисциплинирует управляющие организации.

"Разделение строк квитанции — это шаг к прозрачности. Жилой дом — это актив, и собственник имеет право знать, сколько стоит его эксплуатация, а сколько — поддержание в рабочем состоянии. Единые сроки доставки и оплаты уберут главный повод для конфликтов: когда квитанция пришла поздно, а пени уже начислены. Теперь УК не смогут ссылаться на "задержки почты" или "технические сбои" — дедлайн 5-го числа жестко зафиксирован законом. Для жильцов это значит предсказуемость бюджета и легальный инструмент давления на недобросовестных управдомов", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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