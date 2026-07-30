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В Чувашии разрешили продавать бензин и дизельное топливо в канистры

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Чувашии отменили запрет на продажу бензина и дизельного топлива в канистры. Решение приняли на заседании оперативного штаба по топливоснабжению под председательством Главы республики Олега Николаева.

Две металлические канистры в багажнике
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две металлические канистры в багажнике

По данным региональных властей, ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась. Специалисты ежедневно отслеживают объемы поставок, остатки топлива в резервуарах и темпы его реализации через сети АЗС.

"Лично просматриваю сообщения и комментарии в социальных сетях, вижу обращения жителей. Анализ показывает, что во многом очереди сегодня формируются из-за ажиотажного спроса: люди приезжают за небольшим объемом топлива, опасаясь его нехватки. Прошу сохранять спокойствие — топливо продолжает поступать в республику, а его запасы последовательно увеличиваются", — отметил Олег Николаев.

Несмотря на общее улучшение показателей, на ряде заправочных станций всё ещё фиксируются очереди. Власти связывают это с психологическим фактором и попытками жителей создать домашние запасы топлива.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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