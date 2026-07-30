Севастопольская спасательная служба и единая дежурно-диспетчерская служба отмечают 12-летие со дня основания. За это время операторы приняли 1,7 млн вызовов — в среднем сигнал о помощи поступал каждые 3-4 минуты.
С начала текущего года подразделения совершили более двух тысяч выездов на помощь пострадавшим. Спасены 342 человека, среди них 17 детей.
Сотрудники ведомства участвовали в ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. После каждой непогоды спасатели помогают городу восстанавливать привычный ритм жизни. Только за первое полугодие обработано почти 131 тысяча обращений.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.