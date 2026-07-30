Спасатели Севастополя приняли 1,7 млн сигналов о помощи за 12 лет службы

Севастопольская спасательная служба и единая дежурно-диспетчерская служба отмечают 12-летие со дня основания. За это время операторы приняли 1,7 млн вызовов — в среднем сигнал о помощи поступал каждые 3-4 минуты.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use МЧС России

С начала текущего года подразделения совершили более двух тысяч выездов на помощь пострадавшим. Спасены 342 человека, среди них 17 детей.

Сотрудники ведомства участвовали в ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. После каждой непогоды спасатели помогают городу восстанавливать привычный ритм жизни. Только за первое полугодие обработано почти 131 тысяча обращений.