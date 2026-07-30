В июне в Республике Тыва ускорилась годовая инфляция — показатель достиг 12,2%. Основной удар пришелся по непродовольственному сектору. Резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Ситуацию осложнили два фактора: традиционный летний рост спроса и временный дефицит топлива из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.
|Товар / Категория
|Динамика цен
|Причина
|Топливо (бензин, дизель)
|Рост
|Сезонный спрос, ремонты НПЗ
|Сахар
|Рост
|Снижение производства, дорогая логистика
|Телевизоры
|Снижение
|Слабый спрос, укрепление рубля
|Яйца
|Снижение
|Рост объемов в регионах-поставщиках
В продовольственном сегменте подорожал сахар. Это произошло из-за сезонного спада производства и роста затрат на перевозку грузов.
"На месячный показатель повлияло ускорение текущего роста цен из-за разовых факторов, включая подорожание топлива, отдельных продуктов и увеличение тарифов на связь", — сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России в Туве Игорь Решетников.
ЦБ подчеркивает, что продолжит использовать инструменты денежно-кредитной политики для сдерживания инфляционных процессов.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.