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Годовая инфляция в Республике Тыва достигла 12,2% в июне

Россия » Сибирь » Кызыл

В июне в Республике Тыва ускорилась годовая инфляция — показатель достиг 12,2%. Основной удар пришелся по непродовольственному сектору. Резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Ситуацию осложнили два фактора: традиционный летний рост спроса и временный дефицит топлива из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Мясопродукты на прилавке супермаркета и покупатели у холодильника
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мясопродукты на прилавке супермаркета и покупатели у холодильника
Товар / Категория Динамика цен Причина
Топливо (бензин, дизель) Рост Сезонный спрос, ремонты НПЗ
Сахар Рост Снижение производства, дорогая логистика
Телевизоры Снижение Слабый спрос, укрепление рубля
Яйца Снижение Рост объемов в регионах-поставщиках

В продовольственном сегменте подорожал сахар. Это произошло из-за сезонного спада производства и роста затрат на перевозку грузов.

"На месячный показатель повлияло ускорение текущего роста цен из-за разовых факторов, включая подорожание топлива, отдельных продуктов и увеличение тарифов на связь", — сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России в Туве Игорь Решетников.

ЦБ подчеркивает, что продолжит использовать инструменты денежно-кредитной политики для сдерживания инфляционных процессов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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