Годовая инфляция в Республике Тыва достигла 12,2% в июне

В июне в Республике Тыва ускорилась годовая инфляция — показатель достиг 12,2%. Основной удар пришелся по непродовольственному сектору. Резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Ситуацию осложнили два фактора: традиционный летний рост спроса и временный дефицит топлива из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мясопродукты на прилавке супермаркета и покупатели у холодильника

Товар / Категория Динамика цен Причина Топливо (бензин, дизель) Рост Сезонный спрос, ремонты НПЗ Сахар Рост Снижение производства, дорогая логистика Телевизоры Снижение Слабый спрос, укрепление рубля Яйца Снижение Рост объемов в регионах-поставщиках

В продовольственном сегменте подорожал сахар. Это произошло из-за сезонного спада производства и роста затрат на перевозку грузов.

"На месячный показатель повлияло ускорение текущего роста цен из-за разовых факторов, включая подорожание топлива, отдельных продуктов и увеличение тарифов на связь", — сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России в Туве Игорь Решетников.

ЦБ подчеркивает, что продолжит использовать инструменты денежно-кредитной политики для сдерживания инфляционных процессов.

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