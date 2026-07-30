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Благоустройство сквера в Орле замерло из-за обнаружения подземных тоннелей

Россия » Центр » Орел

Благоустройство сквера в историческом центре Орла приостановлено во второй раз за сезон. Причину назвали в администрации города: на участке работ археологи обнаружили сводчатые туннели, которые требуют обязательного изучения по федеральному законодательству.

Подземный коридор
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Подземный коридор

Работы на площадке начались в апреле. Уже тогда подрядчик — компания СБ "Капитал" — был вынужден остановить строительство: при земляных работах делались многочисленные находки, указывавшие на то, что здесь когда-то находились хозяйственные или производственные постройки. После завершения первых arqueологических изысканий стройка возобновилась, но теперь обнаружена новая группа объектов.

Как это влияет на сроки

В администриции и у подрядчика подчеркивают: пауза необходима и законна. Археологи должны зафиксировать, описать и консервировать или извлечь находки. Только после этого строители получат допуск к продолжению благоустройства.

Конкретных новых сроков пока не называют. В компании СБ "Капитал" сообщили, что после завершения исследований работы на площадке продолжатся. Для жителей это значит, что ожидаемое обновление общественного пространства в пешей доступности от центра города сдвинется минимум на несколько недель.

Ситуация типична для городов с богатой исторической культурой. Орел основан в 1566 году, и практически любые земляные работы в старых кварталах сопряжены с высокой вероятностью обнаружения культурного слоя. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия" требует проведения археологических раскопок до начала любого строительства на таких территориях.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

"Приостановка благоустройства из-за археологических находок — это стандартная практика для исторических городов Центральной России. Федеральные программы обновления городской среды предусматривают такие риски, но в реальности они часто оказываются сложнее, чем на бумаге. Главное сейчас — чтобы археологические работы прошли оперативно и качественно, а подрядчик не потерял рабочий сезон. Для жителей важно понимать: это не срыв сроков ради срыва, а юридическая необходимость. Любые попытки ускорить процесс в обход закона приведут к остановке объекта прокуратурой или Рosprirodnadzorом, и сроки сдвинутся ещё сильнее", — пояснила Ольга Морозова.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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