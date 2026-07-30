Статистика онкозаболеваний в Горноправдинске оказалась в три раза ниже слухов

В ХМАО опровергли данные о вспышке онкологии в Горноправдинске: реальная статистика в три раза ниже слухов

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа официально опроверг информацию, распространявшуюся в соцсетях, о якобы катастрофически высоком уровне онкологической заболеваемости в поселке Горноправдинск. По данным ведомства, под диспансерным наблюдением с диагнозом "злокачественное новообразование" состоят 135 жителей — это соответствует среднему уровню по региону. Слухи о 400 больных на 4 тысячи населения не нашли подтверждения в официальной статистике.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врачи изучают МРТ

Цифры против слухов

В администрации Ханты-Мансийского района пояснили, что численность населения поселка по итогам переписи превышает 4 тысячи человек. Заявленное в соцсетях число онкобольных — более 400 человек — означало бы показатель заболеваемости в 10 раз выше региональной нормы. По факту же речь идет о 135 пациентах на диспансерном учете.

Показатель Значение Население поселка Горноправдинск более 4 000 чел. Данные соцсетей (больные онкологией) более 400 чел. Официальная статистика (на диспансерном учете) 135 чел. Оценка департамента средний уровень по региону

В ведомстве подчеркнули: оснований считать уровень онкологической заболеваемости в поселке повышенным не имеется. При этом власти муниципалитета признают, что тревога жителей не случайна — регион промышленный, и экологическая обстановка требует постоянного контроля.

Развитие медインфраструктуры как системный ответ

На фоне опровержения департамент напомнил о мерах по укреплению медицинской сети в районе. За последние годы в Ханты-Мансийском районе построили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. В 2025 году ввели в эксплуатацию участковую больницу в поселке Кедровый и амбулаторию в Красноленинском. Для отдаленных населенных пунктов, к которым нет дорог сухопутного сообщения, работают две речные поликлиники — "Николай Пирогов" и "Святитель Лука". Они обеспечивают первичную помощь и диспансеризацию в труднодоступных территориях.

Инвестиции в инфраструктуру — часть стратегии сближения медицины с жителем северных территорий, где расстояния и климат диктуют особые требования к доступности помощи.

Экологический фон: формальдегид и контроль

Тревога в соцсетях не возникла на пустом месте. Ранее "Вестник" сообщал о зафиксированных в нескольких городах ХМАО превышениях предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Это вещество относится к классу 1-го опасности, признано международными агенствами (IARC) доказанным канцерогеном для человека. Источники его выбросов — промышленные предприятия, производство плит и пластиков, автомобильный транспорт, в меньшей степени — бытовые материалы.

Наличие формальдегида в воздухе городов региона не означает автоматического роста онкологии в конкретном поселке, но создает эпидемиологический фон, требующий системного мониторинга. Опровержение статистики по Горноправдинску снимает острый угол тревоги, но не отменяет задачу снижения антропогенной нагрузки на воздух.

Экспертное мнение

"Формальдегид — это признанный канцероген, и его хроническое вдыхание даже в малых дозах повышает риск онкозаболеваний, особенно респираторной системы и гематологических неоплазий. Однако онкология — заболевание полифакторное: к вкладу окружающей среды прибавляются курение, питание, наследственность, профессионные вредности и качество ранней диагностики. Официальная статистика диспансерного учета — это зеркало доступности и качества онкопоиска. Если в поселке работает фельдшерский пункт или приезжает плавполиклиника, и врачи умеют подозревать онкологию на ранних стадиях, цифры заболеваемости могут формально расти за счет лучшего выявления, а не за счет эпидемии. Ситуация в Горноправдинске, где уровень соответствует региональной средней, говорит о том, что системного сбоя нет. Но единичные превышения ПДК формальдегида в городах округа — сигнал к ужесточению экологического контроля на предприятиях-эмитентах и расширению сети постационарного наблюдения за здоровьем населения в зонах влияния выбросов."

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов