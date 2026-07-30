В Кирове капитально ремонтируют 18 школ для повышения качества образования

В Кирове капитально ремонтируют 18 школ по нацпроекту "Молодежь и дети". Строители должны сдать объекты к началу учебного года. Всего программу обновления охватят 20 образовательных учреждений города.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Здание школы

Рабочие меняют окна, сантехнику и электропроводку, обновляют классы и общие зоны. В зданиях приводят в порядок инженерные сети и доводят помещения до современных стандартов безопасности.

"Ремонт школ — это не просто улучшение внешнего вида зданий, а важный шаг к повышению качества образования в регионе", — подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Аксенов.

Объемы и сроки

По данным городской администрации, все 18 объектов уже находятся на стадии реконструкции. Скорость работ по каждому зданию зависит от износа коммуникаций и сложности инженерных систем.

Параметр Показатель Школ в работе сейчас 18 Общий план по городу 20 школ Финальный срок реализации 1 сентября 2026 года

Завершение всех работ позволит обновить материальную базу учебных заведений и создать безопасную среду для учителей и учеников.