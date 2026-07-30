Бизнес Херсонской области привлек 188 млн рублей через Национальную гарантийную систему

Малый и средний бизнес Херсонской области за первое полугодие 2026 года привлёк 188 млн рублей заёмного финансирования с помощью инструментов Национальной гарантийной системы. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
По итогам шести месяцев сумма господдержки бизнеса во всех четырёх исторических регионах выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Всего предпринимателям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей направлено более 2,9 млрд рублей.
|Регион
|Привлечённые средства, млн руб.
|Луганская Народная Республика
|1 100
|Донецкая Народная Республика
|1 000
|Запорожская область
|651
|Херсонская область
|188
Лидером по темпам роста заёмного финансирования стала ЛНР. В Корпорации МСП отмечают секторную динамику: в обрабатывающей промышленности привлечённые средства увеличились в два раза, в сельском хозяйстве — в 3,2 раза, в инфраструктурном строительстве — в 2,4 раза.
"По итогам первого полугодия 2026 года в обрабатывающем секторе отмечается двукратный рост привлеченного финансирования, в сельском хозяйстве — в 3,2 раза, в сфере инфраструктурного строительства в 2,4 раза. Такая динамика отражает укрепление предпринимательской среды, развитие производственного потенциала и в целом экономики регионов", — уточнили в корпорации.
Более половины выданных кредитов — 1,7 млрд рублей — обеспечены "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП. Их объём вырос в 2,7 раза. Такой механизм покрывает до 50% суммы банковского кредита (лимит — до 1 млрд рублей, срок — до 10 лет). Это снижает требования банков к залогу и делает заёмное финансирование доступнее для предприятий, которые не могут предоставить полный пакет обеспечения.
Рост финансирования в 2,2 раза по отношению к прошлому году показывает, что банки и гарантийные фонды активнее работают с рисками на новых территориях. Для владельцев малого бизнеса это значит: получить кредит на расширение производства, закупку техники или строительство объекта стало реальнее, чем год назад.
Строительство и ремонт производственных помещений, покупка оборудования и транспорта, закупка сырья и материалов, рефинансирование ранее взятых дорого кредитов. Нельзя тратить средства на ссудное оборотное капиталовложение в ценные бумаги, лотереи, игры и иные спекулятивные операции.
Поручительство покрывает до 50% суммы кредита. Оставшиеся 50% банк может требовать обеспечить залогом (недвижимостью, оборудованием, правами требования) или иными способами. У каждого банка свои внутренние правила по обеспечению второй половины.
Да, если ИП зарегистрирован на территории одного из четырёх исторических регионов и ведёт допускаемую программой деятельность. Срок ведения дела не является формальным препятствием, но банк оценит бизнес-модель и финансовое состояние по своим методикам.
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