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Бизнес Херсонской области привлек 188 млн рублей через Национальную гарантийную систему

Россия » Новороссия » Херсон

Малый и средний бизнес Херсонской области за первое полугодие 2026 года привлёк 188 млн рублей заёмного финансирования с помощью инструментов Национальной гарантийной системы. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Группа людей на семинаре
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей на семинаре

По итогам шести месяцев сумма господдержки бизнеса во всех четырёх исторических регионах выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Всего предпринимателям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей направлено более 2,9 млрд рублей.

Регион Привлечённые средства, млн руб.
Луганская Народная Республика 1 100
Донецкая Народная Республика 1 000
Запорожская область 651
Херсонская область 188

Лидером по темпам роста заёмного финансирования стала ЛНР. В Корпорации МСП отмечают секторную динамику: в обрабатывающей промышленности привлечённые средства увеличились в два раза, в сельском хозяйстве — в 3,2 раза, в инфраструктурном строительстве — в 2,4 раза.

"По итогам первого полугодия 2026 года в обрабатывающем секторе отмечается двукратный рост привлеченного финансирования, в сельском хозяйстве — в 3,2 раза, в сфере инфраструктурного строительства в 2,4 раза. Такая динамика отражает укрепление предпринимательской среды, развитие производственного потенциала и в целом экономики регионов", — уточнили в корпорации.

Более половины выданных кредитов — 1,7 млрд рублей — обеспечены "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП. Их объём вырос в 2,7 раза. Такой механизм покрывает до 50% суммы банковского кредита (лимит — до 1 млрд рублей, срок — до 10 лет). Это снижает требования банков к залогу и делает заёмное финансирование доступнее для предприятий, которые не могут предоставить полный пакет обеспечения.

Что это означает для предпринимателей Херсонской области

Рост финансирования в 2,2 раза по отношению к прошлому году показывает, что банки и гарантийные фонды активнее работают с рисками на новых территориях. Для владельцев малого бизнеса это значит: получить кредит на расширение производства, закупку техники или строительство объекта стало реальнее, чем год назад.

Ответы на популярные вопросы

Какие расходы можно покрыть за счёт такого кредита?

Строительство и ремонт производственных помещений, покупка оборудования и транспорта, закупка сырья и материалов, рефинансирование ранее взятых дорого кредитов. Нельзя тратить средства на ссудное оборотное капиталовложение в ценные бумаги, лотереи, игры и иные спекулятивные операции.

Нужен ли залог при "зонтичном" поручительстве?

Поручительство покрывает до 50% суммы кредита. Оставшиеся 50% банк может требовать обеспечить залогом (недвижимостью, оборудованием, правами требования) или иными способами. У каждого банка свои внутренние правила по обеспечению второй половины.

Может ли воспользоваться программой индивидуальный предприниматель, открывшийся в этом году?

Да, если ИП зарегистрирован на территории одного из четырёх исторических регионов и ведёт допускаемую программой деятельность. Срок ведения дела не является формальным препятствием, но банк оценит бизнес-модель и финансовое состояние по своим методикам.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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