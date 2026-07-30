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Промышленность Бурятии: резкий взлет металлургии на фоне спада в легкой индустрии

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Промышленность Бурятии за первое полугодие показала резкий контракт: обрабатывающие производства выросли на 8,5%, а энергетика, добыча полезных ископаемых и легкая промышленность ушли в глубокий минус. Данные приводит Бурятстат.

Шахтер с каской
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Шахтер с каской

Что растет

Главный драйвер роста — металлургия и сырьевая база для неё. Выпуск металлургической продукции увеличился на 35,5%, добыча металлических руд — на 38,1%. Транспортное машиностроение и общее машиностроение добавили 11,6%, пищевая промышленность — 3,8%. В плюсе работают и коммунальщики: забор и очистка воды выросли на 10,3%, очистка сточных вод — на 7,1%.

Что падает

Энергетический сектор потерял 7,4% за полгода. Водоснабжение и водоотведение сократились почти на 10%, утилизация отходов — на 19,6%. Добыча каменного угля снизилась на 7,6%, а добыча прочих полезных ископаемых обвалилась на 72,7%.

Легкая промышленность переживает глубокий спад: выпуск одежды упал на 24,4%, обуви и кожгалантереи — на 59,9%, текстильного производства — более чем на 60%. Лесозаготовки и деревообработка потеряли 13,4%, бумажное производство — 24,6%, химия — 27,6%. Сегмент готовых металлоконструкций (кроме машин) рухнул на 81,1%. Падали и производители электрооборудования (-19,2%), пластмасс (-22,5%), полиграфисты (-26,2%).

Июньский скачок на фоне слабого года

В июне заводы дали резкий месячный скачок — +36% к маю. Но в годовом сравнении июнь показал лишь символический прирост в 0,6%.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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