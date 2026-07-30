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В Советском районе Рязани 3 августа пройдут учения по гражданской обороне

Россия » Центр » Рязань

3 августа в Советском районе Рязани пройдут плановые учения по гражданской обороне. Главная задача — проверить готовность систем оповещения населения и отработать действия экстренных служб при чрезвычайной ситуации. Во время учений зазвучат сирены. Это проверочный сигнал, о котором заранее предупреждают в региональной оперативной группе.

сирена
Фото: www.city-data.com by Лейф Скугфорс is licensed under общественное достояние СС0
сирена

Жителей района просят не паниковать и сохранять спокойствие. Реагировать нужно только на официальную информацию, которая будет распространяться через штатные каналы оповещения и средства массовой информации. Подобные тренировки проводятся регулярно. Они позволяют выявить неисправности в работе сирен и радиосетей, а также поддерживают навыки взаимодействия спасателей, коммунальщиков и администрации района.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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