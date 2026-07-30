Дети из сел Дулгалах и Суордах прибыли в Якутск на вертолёте после паводка

Вертолет Ми-8 доставил в Якутск 20 детей из сел Дулгалах и Суордах. Ребята пострадали от дождевого паводка в Верхоянском улусе. Перелет обеспечил Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России.
Часть детей забрали родственники сразу после приземления. Остальных встретила директор центра отдыха и оздоровления "Сосновый бор" Варвара Васильева.
Сейчас школьники находятся в лагере "Кэскил", где проходят медосмотр и оформляют документы. После короткого отдыха их перевезут в лагерь "Энергетик". Там для них подготовили программу из образовательных лекций, творческих мастер-классов и познавательных занятий.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.