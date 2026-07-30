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Дети из сел Дулгалах и Суордах прибыли в Якутск на вертолёте после паводка

Россия » Дальний Восток » Якутск

Вертолет Ми-8 доставил в Якутск 20 детей из сел Дулгалах и Суордах. Ребята пострадали от дождевого паводка в Верхоянском улусе. Перелет обеспечил Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Горная деревня после наводнения
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Горная деревня после наводнения

Часть детей забрали родственники сразу после приземления. Остальных встретила директор центра отдыха и оздоровления "Сосновый бор" Варвара Васильева.

Сейчас школьники находятся в лагере "Кэскил", где проходят медосмотр и оформляют документы. После короткого отдыха их перевезут в лагерь "Энергетик". Там для них подготовили программу из образовательных лекций, творческих мастер-классов и познавательных занятий.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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