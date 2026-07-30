АЗС Забайкалья вернулись к обычному режиму работы после дефицита топлива

Автозаправочные станции Забайкалья вернулись к обычному режиму работы. В регионе отменили запись по QR-кодам, которая использовалась для распределения дефицитного топлива. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ.
Запасы горючего и график поставок теперь позволяют обслуживать водителей без предварительного резервирования объемов.
Проблемы с поставками топлива в Забайкалье начались в середине июня. Ситуация привела к введению режима повышенной готовности в регионе.
|Дата / Период
|Событие и ограничения
|Середина июня
|Начало дефицита топлива в регионе
|26 июня
|Введен режим повышенной готовности. Лимит продажи бензина для частных лиц ограничен до 15 литров на машину
|1 июля
|АЗС перешли на круглосуточный график. Установлены посты полиции и биотуалеты
|15-16 июля
|Запуск электронной очереди через чат-бот MAX на АЗС в Чите
|30 июля
|Отказ от QR-кодов, возврат к стандартному режиму обслуживания
В период острого дефицита власти установили приоритетность снабжения. Первыми топливо получали экстренные службы, затем — обычные граждане и предприятия ЖКХ и продовольственного сектора.
Чтобы избежать хаоса на заправках, в Чите протестировали систему электронных очередей через мессенджеры. Система вызвала высокий спрос: в первый день работы коды закончились за два часа. Позже АЗС начали отменять запрет на залив топлива в канистры.
"Текущий уровень запасов топлива и ритмичность поставок позволяют обслуживать автомобилистов в обычном режиме без предварительного резервирования объёмов", — сообщили в региональном министерстве ЖКХ.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.