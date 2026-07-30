АЗС Забайкалья вернулись к обычному режиму работы после дефицита топлива

Автозаправочные станции Забайкалья вернулись к обычному режиму работы. В регионе отменили запись по QR-кодам, которая использовалась для распределения дефицитного топлива. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Запасы горючего и график поставок теперь позволяют обслуживать водителей без предварительного резервирования объемов.

Хроника топливного кризиса

Проблемы с поставками топлива в Забайкалье начались в середине июня. Ситуация привела к введению режима повышенной готовности в регионе.

Дата / Период Событие и ограничения Середина июня Начало дефицита топлива в регионе 26 июня Введен режим повышенной готовности. Лимит продажи бензина для частных лиц ограничен до 15 литров на машину 1 июля АЗС перешли на круглосуточный график. Установлены посты полиции и биотуалеты 15-16 июля Запуск электронной очереди через чат-бот MAX на АЗС в Чите 30 июля Отказ от QR-кодов, возврат к стандартному режиму обслуживания

Меры по стабилизации

В период острого дефицита власти установили приоритетность снабжения. Первыми топливо получали экстренные службы, затем — обычные граждане и предприятия ЖКХ и продовольственного сектора.

Чтобы избежать хаоса на заправках, в Чите протестировали систему электронных очередей через мессенджеры. Система вызвала высокий спрос: в первый день работы коды закончились за два часа. Позже АЗС начали отменять запрет на залив топлива в канистры.

"Текущий уровень запасов топлива и ритмичность поставок позволяют обслуживать автомобилистов в обычном режиме без предварительного резервирования объёмов", — сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов