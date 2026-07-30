Ивановская область стала регионом с самой низкой зарплатой в ЦФО

Ивановская область стала регионом с самой низкой средней зарплатой в Центральном федеральном округе по итогам мая 2026 года. Средний доход жителей области составил 64 441 рубль.
Для сравнения: в соседней Костромской области этот показатель выше — 68 378 рублей. В масштабах страны средняя зарплата достигла 110 216 рублей, а в Москве она составила 183 651 рубль.
Основное давление на общую статистику региона оказывают традиционные для области отрасли — легкая промышленность и швейное производство. Здесь доходы остаются существенно ниже средних по области: сотрудники текстильных предприятий получают в среднем 52 934 рубля, а работники швейных цехов — 50 017 рублей.
Лидерами по уровню оплаты труда стали высокотехнологичное производство, деревообработка и финансовый сектор. В этих сферах зарплаты превысили психологическую отметку в 100 тысяч рублей.
|Отрасль / Профессия
|Средняя зарплата (руб.)
|Производство компьютеров
|104 718
|Деревообработка (кроме мебели)
|104 709
|Финансы и страхование
|100 343
|Транспорт (сухопутный и трубопроводный)
|95 322
|Связь и информационные технологии
|92 574
|Врачи (за январь-май)
|91 408
Также достойный уровень оплаты сохраняется в производстве напитков (86 508 рублей), науке (82 893 рубля) и металлургии (81 972 рубля). В энергетике средний доход составил 74 627 рублей, а в автопроме — 72 377 рублей.
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