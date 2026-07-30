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Ивановская область стала регионом с самой низкой зарплатой в ЦФО

Россия » Центр » Иваново

Ивановская область стала регионом с самой низкой средней зарплатой в Центральном федеральном округе по итогам мая 2026 года. Средний доход жителей области составил 64 441 рубль.

Девушка за швейной машинкой
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Девушка за швейной машинкой

Для сравнения: в соседней Костромской области этот показатель выше — 68 378 рублей. В масштабах страны средняя зарплата достигла 110 216 рублей, а в Москве она составила 183 651 рубль.

Основное давление на общую статистику региона оказывают традиционные для области отрасли — легкая промышленность и швейное производство. Здесь доходы остаются существенно ниже средних по области: сотрудники текстильных предприятий получают в среднем 52 934 рубля, а работники швейных цехов — 50 017 рублей.

Где в регионе платят больше всего

Лидерами по уровню оплаты труда стали высокотехнологичное производство, деревообработка и финансовый сектор. В этих сферах зарплаты превысили психологическую отметку в 100 тысяч рублей.

Отрасль / Профессия Средняя зарплата (руб.)
Производство компьютеров 104 718
Деревообработка (кроме мебели) 104 709
Финансы и страхование 100 343
Транспорт (сухопутный и трубопроводный) 95 322
Связь и информационные технологии 92 574
Врачи (за январь-май) 91 408

Также достойный уровень оплаты сохраняется в производстве напитков (86 508 рублей), науке (82 893 рубля) и металлургии (81 972 рубля). В энергетике средний доход составил 74 627 рублей, а в автопроме — 72 377 рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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