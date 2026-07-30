Новые правила отдыха водителей в России изменят график работы с 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила режима работы и отдыха водителей. Соответствующий приказ Минтранса опубликован 29 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости». Параллельно ведомство подготовило изменения, повышающие доступность такси для пассажиров с детьми.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке

Главное изменение касается еженедельного непрерывного отдыха. Теперь он должен составлять не менее 45 часов и предоставляться не позднее начала седьмого рабочего дня после завершения предыдущего отдыха. Ранее существовавшая практика сокращения этого срока до 24 часов с последующей компенсацией исключена.

Недельная норма рабочего времени осталась — 40 часов. В случаях, когда соблюсти её в рамках недели невозможно, допускается суммированный учёт в пределах месяца, а по согласованию с профсоюзом — до трёх месяцев.

Длительность одной смены сохранена на уровне 10 часов. Увеличение на два часа разрешено при разделении рабочего дня на части. Для отдельных категорий работников допускается смена до 12 часов.

Водители тульской области, как и во всех регионах Центральной России, столкнутся с новыми нормами уже весной следующего года. Изменения коснутся как водителей городского и пригородного транспорта, так и дальнобойщиков, а также таксистов.

В том же пакете документов — дорожная карта по доступности такси для семей с детьми. Минтранс планирует меры поддержки многодетных пассажиров: от требований к комплектации автомобилей детскими удерживающими устройствами до тарифных льгот. Конкретные механизмы будут прописаны в нормативных актах, которые ведомство подготовит в ближайшее время.

Для жителей Тулы и области это значит: более строгий контроль за отдыхом водителей — безопаснее поездки, а новые стандарты такси — удобнее поездки с детьми.