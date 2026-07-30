В Оренбургской области намолотили миллион тонн зерна с площади 103 тысяч гектаров

Аграрии Оренбургской области преодолели отметку в один миллион тонн намолоченного зерна в текущем сезоне. Данные предоставила администрация региона.
Основной объем работ пришелся на период с 1 по 20 сентября 2024 года. Помогли погода и квалификация специалистов на полях.
|Показатель
|Значение
|Общий намолот зерна
|1 000 000 тонн
|Площадь убранных культур
|103 000 га
|Собрано пшеницы
|75 000 тонн
|Собрано ячменя
|20 000 тонн
|Собрано овса
|5 000 тонн
Результат стал итогом координации сельхозпредприятий и государственных структур. Сейчас техника продолжает работу на оставшихся участках полей.
"Власти региона выражают благодарность работникам сельского хозяйства за их труд и вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", — сообщили в администрации области.
Сбор зерна напрямую влияет на внутренний рынок и экспортный потенциал Поволжья, обеспечивая сырьевую базу для перерабатывающих предприятий региона.
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