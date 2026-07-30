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В Оренбургской области намолотили миллион тонн зерна с площади 103 тысяч гектаров

Россия » Поволжье » Оренбург

Аграрии Оренбургской области преодолели отметку в один миллион тонн намолоченного зерна в текущем сезоне. Данные предоставила администрация региона.

Бункер на корабле с пшеницей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бункер на корабле с пшеницей

Основной объем работ пришелся на период с 1 по 20 сентября 2024 года. Помогли погода и квалификация специалистов на полях.

Показатель Значение
Общий намолот зерна 1 000 000 тонн
Площадь убранных культур 103 000 га
Собрано пшеницы 75 000 тонн
Собрано ячменя 20 000 тонн
Собрано овса 5 000 тонн

Результат стал итогом координации сельхозпредприятий и государственных структур. Сейчас техника продолжает работу на оставшихся участках полей.

"Власти региона выражают благодарность работникам сельского хозяйства за их труд и вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", — сообщили в администрации области.

Сбор зерна напрямую влияет на внутренний рынок и экспортный потенциал Поволжья, обеспечивая сырьевую базу для перерабатывающих предприятий региона.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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