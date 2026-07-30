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Пассажир рейса Салехард — Омск закурил в туалете самолета во время полета

Россия » Сибирь » Омск

Пассажир рейса Салехард — Омск закурил в туалете самолета во время полета. Датчики дыма сработали, экипаж зафиксировал нарушение. В Омске мужчину 1979 года рождения встретили сотрудники транспортной полиции.

сигарета
Фото: openverse by lindsay-fox, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сигарета

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения пассажиров на борту воздушного судна). Статья предусматривает штраф от 500 до 1500 рублей.

Помимо штрафа, авиакомпания вправе внести пассажира в "черный список". В таком случае перевозчик может отказать в продаже билетов на свои рейсы на срок до года. Решение принимает комиссия по рассмотрению жалоб и заявлений пассажиров.

Рейс следовал из Ямало-Ненецкого автономного округа в Омскую область. Курение на борту остается одной из самых частых причин административных протоколов против пассажиров, несмотря на строгий запрет и работу датчиков в туалетных комнатах.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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