Жители Мурманской области с целиакией получат специальную социальную выплату

В Мурманской области введут специальную социальную выплату для жителей с целиакией. Решение принял губернатор Андрей Чибис после встречи с жителями Кандалакши.
Инициатива появилась после обращений северян, которые воспитывают детей с непереносимостью глютена. С просьбой о региональной поддержке к главе региона обратилась депутат областной думы Ирина Просоленко.
"Ко мне поступали обращения от граждан по этому вопросу. Мы направили их губернатору с просьбой проработать возможность введения региональной поддержки", — пояснила Ирина Просоленко.
Для людей с целиакией соблюдение строгой безглютеновой диеты является единственным способом избежать серьезных проблем со здоровьем. При этом специализированные продукты стоят значительно дороже обычных, что создает дополнительную финансовую нагрузку на семейный бюджет.
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