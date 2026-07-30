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Жители Мурманской области с целиакией получат специальную социальную выплату

Россия » Северо-Запад » Мурманск

В Мурманской области введут специальную социальную выплату для жителей с целиакией. Решение принял губернатор Андрей Чибис после встречи с жителями Кандалакши.

Безглютеновая диета
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Безглютеновая диета

Инициатива появилась после обращений северян, которые воспитывают детей с непереносимостью глютена. С просьбой о региональной поддержке к главе региона обратилась депутат областной думы Ирина Просоленко.

"Ко мне поступали обращения от граждан по этому вопросу. Мы направили их губернатору с просьбой проработать возможность введения региональной поддержки", — пояснила Ирина Просоленко.

Для людей с целиакией соблюдение строгой безглютеновой диеты является единственным способом избежать серьезных проблем со здоровьем. При этом специализированные продукты стоят значительно дороже обычных, что создает дополнительную финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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