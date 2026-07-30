Младенцы получили шанс на выживание: подмосковные клиники перешли на иной уровень работы

Медицинские учреждения Московской области проходят масштабное обновление технического парка. Особый акцент сделан на подразделениях неонатологии, куда поступают приборы для выхаживания младенцев, рожденных раньше срока. Эти меры призваны сократить риски для здоровья детей и обеспечить врачей инструментами для экстренной помощи в первые минуты жизни. Эти тесты спасают тысячи младенцев и вместе с новым оборудованием создают надежный фундамент для развития педиатрии региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина с новорожденным ребенком в больнице

Инвестиции в неонатальную службу региона

С начала текущего года больницы Подмосковья получили 224 единицы специализированной техники. Суммарная стоимость закупленных аппаратов составила почти 255 миллионов рублей. В перечень поставленного имущества вошли системы реанимации, мобильные кювезы, аппараты ИВЛ, экспертные системы ультразвуковой диагностики и фетальные мониторы для отслеживания состояния плода. Как сообщают "Вести Подмосковья", переоснащение затронуло Раменскую, Сергиево-Посадскую и Ногинскую больницы, а также ведущие перинатальные центры в Щелково и Балашихе.

"Поступление реанимационных столов и современных аппаратов ИВЛ позволяет медикам в районах оказывать помощь уровня федеральных центров, не теряя золотое время на транспортировку тяжелых пациентов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Реализация программы технологического обновления

Техническое усиление больниц проводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Новое оборудование позволяет проводить сложные манипуляции непосредственно в родильных залах и отделениях интенсивной терапии. Параллельно с закупкой техники в области развиваются и другие социальные инициативы, например, подмосковные города стали стремительно меняться для обеспечения безбарьерной среды, что важно для маломобильных групп населения, включая родителей с колясками.

Обновление не ограничивается только родильными домами; оно затрагивает всю цепочку оказания помощи. Минздрав региона подтвердил, что все поставленные аппараты уже введены в эксплуатацию и используются врачами в ежедневной практике. В ведомстве добавили, что работа по оснащению неонатальных служб будет продолжена до полного укомплектования всех профильных отделений области по стандартам Минздрава РФ.

Ответы на популярные вопросы о переоснащении больниц

Какую именно технику получили подмосковные больницы?

В список закупленного оборудования вошли 224 единицы медтехники, включая системы ИВЛ, реанимационные столы для младенцев и аппараты УЗИ экспертного класса.

Какие города Подмосковья получили новое оборудование?

Технику доставили в медучреждения Раменского, Сергиева Посада, Ногинска, а также в перинатальные центры Щелкова и Московский областной перинатальный центр.

В рамках какой программы проводятся закупки?

Модернизация медицинского парка Подмосковья осуществляется по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

На что направлено использование новой медтехники?

Основная цель — повышение качества выхаживания недоношенных детей и оказание высокотехнологичной неонатальной помощи с первых секунд жизни.

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