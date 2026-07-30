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Власти Карелии планируют сбалансировать вырубку леса с его воспроизводством

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Карелии по итогам весенне-летнего сезона восстановили более 9 тысяч гектаров леса. Больше всего работ провели в Суоярвском, Кондопожском и Пудожском лесничествах.

Карелия, природа Карелии
Фото: Pravda.Ru by Кристина Бабанина is licensed under All Rights Reserved
Карелия, природа Карелии

Часть территорий восстанавливали искусственно — на 5,7 тысячи гектаров высадили сеянцы и посеяли семена. На остальных 4,2 тысячах гектаров использовали естественные способы: минерализовали почву, сохранили молодой подлесок и ухаживают за уже растущими деревьями.

Метод восстановления Площадь, га
Искусственное (посадки и посев) 5,7 тыс.
Естественное (уход и минерализация) 4,2 тыс.
Итого за сезон 9,9 тыс.

С осенью лесничие снова выйдут на участки, чтобы высадить сосны и ели с закрытой корневой системой. Всего до конца года планируют охватить 24,7 тысячи гектаров.

Власти региона стремятся полностью сбалансировать вырубку лесов с их воспроизводством. Чтобы убедиться в качестве работ, приёмка будет проходить в каждом лесничестве отдельно.

"Качество работ оценят при приёмке в каждом лесничестве", — сообщили в Минприроды Республики Карелия.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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