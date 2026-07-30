Власти Карелии планируют сбалансировать вырубку леса с его воспроизводством

В Карелии по итогам весенне-летнего сезона восстановили более 9 тысяч гектаров леса. Больше всего работ провели в Суоярвском, Кондопожском и Пудожском лесничествах.
Часть территорий восстанавливали искусственно — на 5,7 тысячи гектаров высадили сеянцы и посеяли семена. На остальных 4,2 тысячах гектаров использовали естественные способы: минерализовали почву, сохранили молодой подлесок и ухаживают за уже растущими деревьями.
|Метод восстановления
|Площадь, га
|Искусственное (посадки и посев)
|5,7 тыс.
|Естественное (уход и минерализация)
|4,2 тыс.
|Итого за сезон
|9,9 тыс.
С осенью лесничие снова выйдут на участки, чтобы высадить сосны и ели с закрытой корневой системой. Всего до конца года планируют охватить 24,7 тысячи гектаров.
Власти региона стремятся полностью сбалансировать вырубку лесов с их воспроизводством. Чтобы убедиться в качестве работ, приёмка будет проходить в каждом лесничестве отдельно.
"Качество работ оценят при приёмке в каждом лесничестве", — сообщили в Минприроды Республики Карелия.
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