Миллиарды ускользнули из рук застройщиков: изменение конъюнктуры в Ростове спутало все карты

В первой половине 2026 года строительный сектор Ростовской области продемонстрировал отрицательную динамику по сравнению с предыдущим периодом. Согласно данным мониторинга реального сектора экономики региона, за пять месяцев общая стоимость выполненных работ достигла 109,7 миллиарда рублей. Этот показатель заметно уступает результатам аналогичного этапа 2025 года, когда оборот отрасли превышал 117,9 миллиарда рублей. На фоне системных изменений власти также пересматривают бюджет Ростова-на-Дону, направляя дополнительные средства на социальные нужды.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строящиеся здания с кранами

Динамика ввода жилья и активность застройщиков

Несмотря на общее снижение денежных оборотов, майские показатели продемонстрировали локальный всплеск активности. В годовом сопоставлении объем физических работ в последний месяц весны вырос на 19,6%, что указывает на попытки отрасли компенсировать зимнее замедление. При этом на общую ситуацию в регионе продолжают влиять внешние факторы, включая последствия атак, из-за которых выросло число пострадавших в жилом секторе, требующем восстановления.

Суммарно с января по май 2026 года в эксплуатацию ввели 906,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Основной вклад в формирование жилого фонда внесли частники: на индивидуальное жилищное строительство пришлось 520,1 тысячи "квадратов". Профессиональные девелоперы и строительные организации обеспечили сдачу еще 386,6 тысячи квадратных метров, что подтверждает сохранение интереса к возведению многоквартирных домов. Как отмечает rostovgazeta.ru, отрасль сталкивается с необходимостью адаптации к новым финансовым условиям на рынке первичной недвижимости.

"Снижение общего объема работ в денежном выражении при росте физических показателей может свидетельствовать об изменении структуры заказов и оптимизации издержек компаниями", - объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Инфраструктурные вызовы и логистика региона

Сложности в строительстве синхронизировались с проблемами в транспортной системе Дона. В середине лета участились опоздания пригородных поездов, вызванные техническими неполадками, что косвенно влияет на доставку строительных материалов и мобильность рабочих бригад. Аналитики связывают затишье в инвестиционных проектах с необходимостью перераспределения ресурсов на ремонт критической инфраструктуры, пострадавшей от природных и техногенных инцидентов.

Отраслевые эксперты подчеркивают, что индивидуальное строительство остается драйвером регионального рынка, опережая темпы индустриального домостроения. Такая тенденция характерна для южных регионов России, где спрос на частные дома стабильно высок даже в периоды волатильности экономики. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от доступности кредитных ресурсов и стабильности поставок строительного оборудования в условиях логистической перестройки.

Ответы на популярные вопросы о строительстве в Ростовской области

Почему упали объемы строительства в денежном выражении?

Это связано с высокой базой прошлого года и завершением ряда крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе региона.

Кто строит больше: компании или частные лица?

На данный момент лидируют индивидуальные застройщики, которые обеспечили ввод более половины всех жилых площадей в области.

Как изменилась активность builders в мае 2026 года?

В мае зафиксирован существенный рост физического объема работ — почти на 20% к уровню прошлого года, что говорит об оживлении площадок.

Входит ли Ростов в топ городов по высотной застройке?

Да, согласно актуальным рейтингам, областной центр сохраняет позиции в пятерке лидеров страны по темпам строительства многоэтажных домов.

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