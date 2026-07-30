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Фестиваль Великий Болгар возвращается спустя три года с расширенной программой

Россия » Поволжье » Казань

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник спустя три года возвращает фестиваль "Великий Болгар". Событие пройдет 8 и 9 августа на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рыцари
Фото: geograph.org.uk by Peter Trimming, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыцари

Организаторы развернут 21 тематическую площадку. В программе — рыцарские турниры, средневековые бои, концерты и семейные активности. Ожидается, что мероприятие посетят более 12 тысяч человек. Вход свободный.

"Мы подготовили новые форматы и усилили программу. В этом году конный турнир станет больше — в нем сойдутся восемь рыцарей вместо четырех-шести, увеличится число поединков в лиге исторического средневекового боя, пройдут командные сражения пять на пять и десять на десять", — сообщил исполнительный директор компании "Путешествие в прошлое" Алексей Кокурин.

География и музыкальная программа

В реконструкции примут участие команды из Татарстана, других субъектов России, а также представители Китая, Кыргызстана, Казахстана и Белоруссии.

Музыкальную часть возглавят Юлия Чичерина и группа "Мещера". Впервые в России коллектив Arida Vortex выступит вместе с оркестром Renaissance.

Направление Детали программы
Спорт и бои Конный турнир (8 рыцарей), командные бои 5х5 и 10х10, стрельба из лука для зрителей.
Семья и дети Лабиринты, ремесленные мастер-классы, тренировки с мягким спортивным мечом.
Масштаб 21 тематическая зона, ожидаемый поток — 12 000+ человек.

Для семейных посетителей откроют площадку с мастер-классами по ремеслам и лабиринтами. В воскресенье любой гость сможет принять участие в турнире по стрельбе из лука.

Фестиваль проходит при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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