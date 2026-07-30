В Томске создают единую систему стоматологии для пациентов всех возрастов

Детскую стоматологическую поликлинику № 2 в Томске объединили со стоматологической поликлиникой № 1. Теперь детская служба стала отделением главного городского учреждения.
Реорганизацию провели, чтобы упростить маршруты пациентов и увеличить количество часов приема для детей. В департаменте здравоохранения области пояснили: городскую стоматологию перестраивают в единую систему, где помощь оказывается человеку с раннего возраста без разрыва между разными организациями.
"Детская стоматология сегодня в приоритете. Необходимо расширение мощности детской службы, в том числе увеличение часов приёма и изменение схемы маршрутизации", — подчеркнул и. о. начальника департамента Юрий Воробьёв.
Прием детей сейчас организован по адресу: ул. Ф. Мюнниха, 17. Однако сеть расширят: к концу октября 2026 года откроют второе детское отделение на ул. Кулагина, 6д. Сейчас там делают ремонт и закупают оборудование. Для новой площадки выделят 13 дополнительных ставок врачей.
Также развивается проект "Школьная стоматология". С нового учебного года кабинеты начнут работу в школе № 16, "Перспективе", "Интеграции" (микрорайон Южные ворота) и Губернаторском Светленском лицее (Северный парк). В следующем году планируют открыть кабинет в школе "Эврика-развитие".
|Показатель
|Значение
|Количество детских стоматологов (на Каштаке)
|16 врачей
|Количество взрослых стоматологов (в трех отделениях)
|56 врачей
|Планируемый прирост штата (на ул. Кулагина)
|13 ставок
Пациентов с острой болью принимают в отделении на ул. Мюнниха, 17 без записи по живой очереди с 08:00 до 20:00.
Записаться на плановый прием можно на 14 дней вперед через следующие каналы:
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