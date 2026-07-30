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В Томске создают единую систему стоматологии для пациентов всех возрастов

Россия » Сибирь » Томск

Детскую стоматологическую поликлинику № 2 в Томске объединили со стоматологической поликлиникой № 1. Теперь детская служба стала отделением главного городского учреждения.

Стоматологический осмотр
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Стоматологический осмотр

Реорганизацию провели, чтобы упростить маршруты пациентов и увеличить количество часов приема для детей. В департаменте здравоохранения области пояснили: городскую стоматологию перестраивают в единую систему, где помощь оказывается человеку с раннего возраста без разрыва между разными организациями.

"Детская стоматология сегодня в приоритете. Необходимо расширение мощности детской службы, в том числе увеличение часов приёма и изменение схемы маршрутизации", — подчеркнул и. о. начальника департамента Юрий Воробьёв.

Расширение площадей и новые кадры

Прием детей сейчас организован по адресу: ул. Ф. Мюнниха, 17. Однако сеть расширят: к концу октября 2026 года откроют второе детское отделение на ул. Кулагина, 6д. Сейчас там делают ремонт и закупают оборудование. Для новой площадки выделят 13 дополнительных ставок врачей.

Также развивается проект "Школьная стоматология". С нового учебного года кабинеты начнут работу в школе № 16, "Перспективе", "Интеграции" (микрорайон Южные ворота) и Губернаторском Светленском лицее (Северный парк). В следующем году планируют открыть кабинет в школе "Эврика-развитие".

Показатель Значение
Количество детских стоматологов (на Каштаке) 16 врачей
Количество взрослых стоматологов (в трех отделениях) 56 врачей
Планируемый прирост штата (на ул. Кулагина) 13 ставок

Порядок приема

Пациентов с острой болью принимают в отделении на ул. Мюнниха, 17 без записи по живой очереди с 08:00 до 20:00.

Записаться на плановый прием можно на 14 дней вперед через следующие каналы:

  • портал "Госуслуги";
  • регистратура (с 08:00 до 20:30);
  • телефоны: 8 (3822) 627-246, 8 (3822) 629-557.
Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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