В Еврейской автономной области втрое увеличили оклады педагогов

В Еврейской автономной области внедрили новую систему оплаты труда педагогов, которая позволила увеличить их оклады в три раза.
Об этом сообщила губернатор региона Мария Костюк по итогам аппаратного совещания. Решение признали успешным — опыт области включили в федеральный сборник лучших практик Правительства России.
"Новая система оплаты труда учителей ЕАО позволила втрое увеличить их оклады, это решение войдет в сборник лучших практик Правительства России", — сообщила Мария Костюк.
|Показатель
|Результат
|Рост окладов учителей
|в 3 раза
|Статус решения
|Лучшая практика Правительства РФ
Для удаленного региона, где стоимость жизни и логистика часто делают работу в сельских школах менее привлекательной, такой рост базовых выплат может стать инструментом удержания кадров. Пересмотр системы оплаты труда напрямую влияет на социальную устойчивость местных сообществ.
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