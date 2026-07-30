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В Еврейской автономной области втрое увеличили оклады педагогов

Россия » Дальний Восток » Биробиджан

В Еврейской автономной области внедрили новую систему оплаты труда педагогов, которая позволила увеличить их оклады в три раза.

Осенний класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осенний класс

Об этом сообщила губернатор региона Мария Костюк по итогам аппаратного совещания. Решение признали успешным — опыт области включили в федеральный сборник лучших практик Правительства России.

"Новая система оплаты труда учителей ЕАО позволила втрое увеличить их оклады, это решение войдет в сборник лучших практик Правительства России", — сообщила Мария Костюк.

Показатель Результат
Рост окладов учителей в 3 раза
Статус решения Лучшая практика Правительства РФ

Для удаленного региона, где стоимость жизни и логистика часто делают работу в сельских школах менее привлекательной, такой рост базовых выплат может стать инструментом удержания кадров. Пересмотр системы оплаты труда напрямую влияет на социальную устойчивость местных сообществ.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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