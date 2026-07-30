Садовые культуры облепиха и ирга признали опасными инвазивными растениями

В Калужской области расширили список опасных инвазивных растений. Теперь наравне с борщевиком Сосновского под угрозой уничтожения оказались виды, которые десятилетиями считались обычными садовыми культурами: облепиха, ирга, девичий виноград и другие. Новые правила касаются не только государственных земель, но и частных участков.
С 1 марта 2026 года действует приказ регионального министерства природных ресурсов и экологии № 116-26. Документ разделяет опасные растения на две группы:
Для объектов федерального значения, таких как городской бор, действует отдельный перечень из девяти видов, утвержденный Минприроды РФ.
Проблема инвазивных видов в том, что они легко "убегают" за пределы забора. Пока владелец ухаживает за участком, растение остается декоративным элементом. Но стоит территории заброситься, как "пришельцы" захватывают окрестности, вытесняя местную флору.
"Поселяясь в экосистемах, они способны полностью менять облик и структуру фитоценозов, приводя к исчезновению аборигенных видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу", — пояснила заместитель министра Наталья Артамонова.
Особую опасность представляет американский клен. Его ценят за неприхотливость, но сегодня он разрушает фундаменты зданий и трескает асфальт в городских дворах. По берегам рек клен вытесняет местные деревья, а из-за сильной поросли просто спилить его недостаточно.
Владение участком с опасными растениями может привести к серьезным финансовым потерям. Ответственность за распространение инвазивных видов закреплена в Земельном кодексе РФ и КоАП РФ.
|Категория нарушителя
|Размер штрафа (руб.)
|Граждане
|от 20 000 до 50 000
|Должностные лица
|от 50 000 до 100 000
|Юридические лица
|от 400 000 до 700 000
Помимо денежных взысканий, статья 45 Земельного кодекса РФ предусматривает крайнюю меру: принудительное прекращение права пользования или владения участком, если бездействие владельца нанесло вред окружающей среде.
В Калуге также действуют муниципальные правила благоустройства. За борщевик Сосновского на частных территориях горожан штрафуют от 3 до 5 тысяч рублей.
Многие садоводы привыкли к облепихе или девичьему винограду. Специалисты рекомендуют переходить на современные гибриды или альтернативные виды, которые не агрессивны к природе.
"Существуют современные гибриды облепихи, которые размножают микроклонально. Они не дают поросли, а их семена нежизнеспособны — значит, они не смогут захватить дикую природу", — рассказала главный садовник Калуги Ольга Зорякова.
Вместо других опасных растений эксперты предлагают следующие варианты:
Юридически обязанность по уничтожению инвазивных видов закреплена в Земельном кодексе. Если растение попало в общий список региона, оно подлежит выявлению и устранению.
Подробные сведения с фотографиями и описанием вреда доступны в "Черной книге" региона на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
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