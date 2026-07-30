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Садовые культуры облепиха и ирга признали опасными инвазивными растениями

Россия » Центр » Калуга

В Калужской области расширили список опасных инвазивных растений. Теперь наравне с борщевиком Сосновского под угрозой уничтожения оказались виды, которые десятилетиями считались обычными садовыми культурами: облепиха, ирга, девичий виноград и другие. Новые правила касаются не только государственных земель, но и частных участков.

Облепиха
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Два списка контроля

С 1 марта 2026 года действует приказ регионального министерства природных ресурсов и экологии № 116-26. Документ разделяет опасные растения на две группы:

  • Общий список (15 видов): распространяется на всю территорию области. Эти растения нужно выявлять, сдерживать и уничтожать.
  • Список для ООПТ (21 вид): касается особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения. Здесь меры жестче: от полной замены растений на местные виды до запрета их массовой посадки.

Для объектов федерального значения, таких как городской бор, действует отдельный перечень из девяти видов, утвержденный Минприроды РФ.

Когда сад становится агрессором

Проблема инвазивных видов в том, что они легко "убегают" за пределы забора. Пока владелец ухаживает за участком, растение остается декоративным элементом. Но стоит территории заброситься, как "пришельцы" захватывают окрестности, вытесняя местную флору.

"Поселяясь в экосистемах, они способны полностью менять облик и структуру фитоценозов, приводя к исчезновению аборигенных видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу", — пояснила заместитель министра Наталья Артамонова.

Особую опасность представляет американский клен. Его ценят за неприхотливость, но сегодня он разрушает фундаменты зданий и трескает асфальт в городских дворах. По берегам рек клен вытесняет местные деревья, а из-за сильной поросли просто спилить его недостаточно.

Штрафы и риск потери земли

Владение участком с опасными растениями может привести к серьезным финансовым потерям. Ответственность за распространение инвазивных видов закреплена в Земельном кодексе РФ и КоАП РФ.

Категория нарушителя Размер штрафа (руб.)
Граждане от 20 000 до 50 000
Должностные лица от 50 000 до 100 000
Юридические лица от 400 000 до 700 000

Помимо денежных взысканий, статья 45 Земельного кодекса РФ предусматривает крайнюю меру: принудительное прекращение права пользования или владения участком, если бездействие владельца нанесло вред окружающей среде.

В Калуге также действуют муниципальные правила благоустройства. За борщевик Сосновского на частных территориях горожан штрафуют от 3 до 5 тысяч рублей.

Чем заменить "запрещенку"

Многие садоводы привыкли к облепихе или девичьему винограду. Специалисты рекомендуют переходить на современные гибриды или альтернативные виды, которые не агрессивны к природе.

"Существуют современные гибриды облепихи, которые размножают микроклонально. Они не дают поросли, а их семена нежизнеспособны — значит, они не смогут захватить дикую природу", — рассказала главный садовник Калуги Ольга Зорякова.

Вместо других опасных растений эксперты предлагают следующие варианты:

  • Вместо люпина: лиатрис, наперстянка, львиный зев или сальвии.
  • Вместо девичьего винограда: актинидия (дает вкусные плоды), клематисы ("княжики"), жимолость-лиана или лимонник.
  • Для живой изгороди вместо свидины и пузыреплодника: бирючина, калина, боярышник, шиповник или липа.

Ответы на популярные вопросы

Должен ли я удалять облепиху со своего дачного участка прямо сейчас?

Юридически обязанность по уничтожению инвазивных видов закреплена в Земельном кодексе. Если растение попало в общий список региона, оно подлежит выявлению и устранению.

Как проверить, является ли мое растение опасным?

Подробные сведения с фотографиями и описанием вреда доступны в "Черной книге" региона на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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