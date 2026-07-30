Губернатор Нижегородской области утвердил режим карантина по африканской чуме свиней

В Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения закрепил указ губернатора, опубликованный на портале правовых актов.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Abegglen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Свиньи

Режим действует с 22 июля. Под запреты попали охотничьи угодья "Нижегородского областного общества охотников и рыболовов". Инфицированными признали территории кварталов 93, 95, 99 и 138.

Помимо лесных массивов, в зону карантина включили две холодильные камеры в селе Большое Болдино: на улице Пролетарской, 23 и улице Докукина, 12. Там должны уничтожить все продукты убоя свиней и кабанов, а также переработанную продукцию с подтвержденным диагнозом АЧС.

Объект Статус/Мера Охотугодья (кварталы 93, 95, 99, 138) Карантинная зона Холодильные камеры в с. Большое Болдино Утилизация зараженного мяса

Ситуация в регионе остается напряженной. Ранее АЧС зафиксировали в Ковернинском округе. Чтобы остановить распространение вируса, власти разрешили отстрел 34 кабанов в охотугодьях шести муниципальных округов области.

"Африканская чума свиней опасна тем, что вирус крайне устойчив во внешней среде и быстро передается через мясо или корм, что требует жесткого контроля за перемещением продукции убоя", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов