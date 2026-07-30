Калининградская область вошла в десятку лучших регионов России по качеству дорог

Калининградская область заняла девятое место в российском рейтинге по качеству дорог. По данным Минтранса России, почти 88% основных трасс региона соответствуют установленным нормам.
Для водителей и перевозчиков области этот результат означает снижение износа техники и сокращение времени в пути между городами и поселками. В десятку лучших регионов вместе с Калининградской областью вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Белгородская области, а также Красноярский край и Ханты-Мансийский АО.
|Показатель
|Значение
|Место в рейтинге Минтранса РФ
|9-е
|Доля дорог, отвечающих требованиям
|почти 88%
Улучшение покрытия стало результатом реализации нацпроекта "Дороги". В 2025 году регион выделил средства на содержание и модернизацию трасс, что позволило обновить значительную часть дорожного полотна.
В ближайшие годы дорожные службы продолжат работы по обновлению сети. Это должно упростить логистику внутри области и сделать поездки безопаснее как для местных жителей, так и для туристов.
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