Калининградская область вошла в десятку лучших регионов России по качеству дорог

Калининградская область заняла девятое место в российском рейтинге по качеству дорог. По данным Минтранса России, почти 88% основных трасс региона соответствуют установленным нормам.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Калининград, Московский проспект

Для водителей и перевозчиков области этот результат означает снижение износа техники и сокращение времени в пути между городами и поселками. В десятку лучших регионов вместе с Калининградской областью вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Белгородская области, а также Красноярский край и Ханты-Мансийский АО.

Показатель Значение Место в рейтинге Минтранса РФ 9-е Доля дорог, отвечающих требованиям почти 88%

Улучшение покрытия стало результатом реализации нацпроекта "Дороги". В 2025 году регион выделил средства на содержание и модернизацию трасс, что позволило обновить значительную часть дорожного полотна.

В ближайшие годы дорожные службы продолжат работы по обновлению сети. Это должно упростить логистику внутри области и сделать поездки безопаснее как для местных жителей, так и для туристов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова