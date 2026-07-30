Энергетики отключат свет с 9:00 до 15:00 в десятках домов Калуги

В среду, 31 июля, жители десятков домов в городе останутся без электричества. Света не будет с 9:00 до 15:00. В этот период энергетики расчистят линии электропередачи.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Электрик у электрического щита

Перечень адресов расширился. Помимо Николо-Козинской, Новорежской и улицы Войкова, а также Нового, Даниловского, Лапушкина и Тульского переулков, отключения затронут еще 12 улиц.