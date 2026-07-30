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Энергетики отключат свет с 9:00 до 15:00 в десятках домов Калуги

Россия » Центр » Калуга

В среду, 31 июля, жители десятков домов в городе останутся без электричества. Света не будет с 9:00 до 15:00. В этот период энергетики расчистят линии электропередачи.

Электрик у электрического щита
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрик у электрического щита

Перечень адресов расширился. Помимо Николо-Козинской, Новорежской и улицы Войкова, а также Нового, Даниловского, Лапушкина и Тульского переулков, отключения затронут еще 12 улиц.

Улица / Переулок Номера домов без света
1-я Холмовая 5, 6, 7, 11, 21, 22, 45
2-я Холмовая 2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37а, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77
3-я Холмовая 1, 9, 29
2-я Ясеневая 5, 7, 9
Малиновая 16, 19, 21, 23
Новождамировская 2, 3, 4, 4а, 22
Тарусский проезд 5, 15, 30, 32
ул. Изобретателей / Советская Изобретателей, 3; Советская, 166
1-я, 2-я и 3-я Кольцевые Все дома
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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