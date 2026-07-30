Энергетики отключат свет с 9:00 до 15:00 в десятках домов Калуги

В среду, 31 июля, жители десятков домов в городе останутся без электричества. Света не будет с 9:00 до 15:00. В этот период энергетики расчистят линии электропередачи.
Перечень адресов расширился. Помимо Николо-Козинской, Новорежской и улицы Войкова, а также Нового, Даниловского, Лапушкина и Тульского переулков, отключения затронут еще 12 улиц.
|Улица / Переулок
|Номера домов без света
|1-я Холмовая
|5, 6, 7, 11, 21, 22, 45
|2-я Холмовая
|2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37а, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77
|3-я Холмовая
|1, 9, 29
|2-я Ясеневая
|5, 7, 9
|Малиновая
|16, 19, 21, 23
|Новождамировская
|2, 3, 4, 4а, 22
|Тарусский проезд
|5, 15, 30, 32
|ул. Изобретателей / Советская
|Изобретателей, 3; Советская, 166
|1-я, 2-я и 3-я Кольцевые
|Все дома
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