Майнинговая ферма в Красноярске маскировалась под пчеловодческую фирму

В Красноярске Кировский районный суд рассмотрит иск о взыскании более 13 миллионов рублей с компании ООО "Медоед" и двоих её создателей. Фирма была зарегистрирована как пчеловодческая, но фактически использовала этот статус для маскировки майнинговой фермы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Майнинг

По данным прокуратуры, в период с 2024 по 2025 годы владельцы бизнеса организовали незаконное подключение к трансформаторным подстанциям энергокомпании. Договор на поставку электричества организация не заключала.

Следователи установили, что через незаконные подключения питались как минимум 891 единица оборудования для добычи криптовалюты. Масштаб фермы позволил создать значительную нагрузку на электросети региона без оплаты ресурсов.

"Добытые биткоины аккумулировались на аккаунте криптовалютной биржи, впоследствии выводились в российских рублях и использовались в финансовых операциях с целью придания правомерного вида владению имуществом, полученным преступным путем", — сообщили в прокуратуре.

На данный момент всё оборудование компании и активы ответчиков арестованы. Сумма иска в 13 млн рублей представляет собой ущерб, нанесенный энергетике края из-за хищения электричества.

Параметр Значение Сумма иска > 13 млн рублей Количество майнеров от 891 единицы Официальный профиль фирмы Пчеловодство

Почему это важно

Кейс с ООО "Медоед" обнажает проблему "серых" майнеров в Сибири. Из-за дешевой электроэнергии регион привлекателен для криптоферм, которые часто маскируются под сельхозпроизводителей или малый бизнес, чтобы избежать налогов и легального подключения к сетям.

Незаконные врезки в трансформаторные подстанции создают риски для всей энергосистемы района: перегрузка оборудования может привести к авариям и отключениям света у законных потребителей и жителей близлежащих домов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов