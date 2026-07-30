Роспотребнадзор зафиксировал рост жалоб жителей Орловской области на 10,4%

Жители Орловской области стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на качество товаров и услуг. За первые шесть месяцев 2026 года ведомство зафиксировало 1162 обращения, что на 10,4% превышает показатели прошлого года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рука держит смартфон с приложением

Орловцы переходят на дистанционный формат: количество письменных жалоб выросло почти в пятую часть — до 841. При этом люди реже приходят на личный прием в приемную управления (321 человек против 356 годом ранее).

На что жалуются чаще всего

Больше половины всех обращений (53,3%) пришлось на сферу услуг. Самыми проблемными направлениями стали связь и финансовый сектор. Также заметно количество претензий к коммунальщикам и бытовым сервисам.

На втором месте оказалась розничная торговля (543 случая). Каждый третий спор в этой категории возник из-за покупок в интернет-магазинах или обманчивой рекламы в сети.

Сфера услуг Доля в жалобах на услуги Связь 27% Финансовые услуги 20% ЖКХ 18% Бытовое обслуживание 9%

Деньги и суды

Специалисты ведомства провели 127 проверок и 233 контрольных мероприятия. В 69 случаях бизнесу вынесли предостережения, а в 149 спорах удалось договориться без суда: предприниматели вернули гражданам 1,27 млн рублей.

Всего за полгода суды присудили потребителям 3,8 млн рублей. Из этой суммы 330 тысяч рублей составила компенсация морального вреда. В общей сложности правовую помощь через горячие линии получили более 2,4 тысячи жителей региона.

Отдельное внимание ведомство уделило борьбе с незаконной торговлей электронными сигаретами и снюсами — по этому направлению в суд направили 17 административных исков.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех