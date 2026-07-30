Рязанские школьники обновили рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ

Рязанские школьники обновили рекорд по количеству максимальных баллов на едином государственном экзамене. По данным регионального министерства образования, в этом году выпускники получили 55 стобалльных результатов по десяти предметам.
Всего экзамены сдавали почти 4,5 тысячи человек. Число "стобалльников" выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в два раза увеличилось количество ребят, которые смогли набрать максимальный балл сразу по двум дисциплинам. Стобалльные результаты зафиксировали выпускники из девяти муниципалитетов области.
|Предмет
|Рост интереса выпускников
|Физика
|+22,5%
|Химия
|+18,6%
|Биология
|+12,8%
|Профильная математика
|+11,3%
Особенно заметен сдвиг в сторону естественно-научных и технических специальностей. Физика и биология вошли в тройку самых популярных предметов по выбору. В этих дисциплинах, а также по русскому языку и профильной математике, зафиксирован рост среднего балла и количества высоких результатов.
Для тех, кто решил улучшить свои показатели, 8 и 9 июля прошли пересдачи одного предмета по выбору. В них участвовали около тысячи выпускников, и 70% из них смогли повысить свой результат.
"В этом году рязанские выпускники показали рекордные результаты на едином государственном экзамене", — сообщили в региональном министерстве образования.
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