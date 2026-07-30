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Рязанские школьники обновили рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ

Россия » Центр » Рязань

Рязанские школьники обновили рекорд по количеству максимальных баллов на едином государственном экзамене. По данным регионального министерства образования, в этом году выпускники получили 55 стобалльных результатов по десяти предметам.

экзамен
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
экзамен

Всего экзамены сдавали почти 4,5 тысячи человек. Число "стобалльников" выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в два раза увеличилось количество ребят, которые смогли набрать максимальный балл сразу по двум дисциплинам. Стобалльные результаты зафиксировали выпускники из девяти муниципалитетов области.

Предмет Рост интереса выпускников
Физика +22,5%
Химия +18,6%
Биология +12,8%
Профильная математика +11,3%

Особенно заметен сдвиг в сторону естественно-научных и технических специальностей. Физика и биология вошли в тройку самых популярных предметов по выбору. В этих дисциплинах, а также по русскому языку и профильной математике, зафиксирован рост среднего балла и количества высоких результатов.

Для тех, кто решил улучшить свои показатели, 8 и 9 июля прошли пересдачи одного предмета по выбору. В них участвовали около тысячи выпускников, и 70% из них смогли повысить свой результат.

"В этом году рязанские выпускники показали рекордные результаты на едином государственном экзамене", — сообщили в региональном министерстве образования.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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