Стоимость мобильной связи в Дагестане снизилась на 15,5% за год

В Дагестане за год заметно снизилась средняя стоимость мобильной связи. По данным Южного ГУ Банка России, в июне 2026 года абонентская плата составила 744,1 рубля, что на 15,5% меньше показателей июня прошлого года.
Цены на услуги операторов оставались стабильными с декабря 2025 года. Снижение началось весной: в мае тарифы подешевели на 7%, а в июне — еще на 6,7%. В пресс-службе регулятора пояснили, что такая динамика стала результатом пересмотра условий внутри самих тарифных планов.
|Регион
|Средняя стоимость (июнь 2026)
|Динамика цены в июне
|Дагестан
|744,1 руб.
|Снижение на 6,7%
|Ставропольский край
|498,8 руб.
|Рост на 18,1%
Ситуация в республике отличается от общей тенденции по Северному Кавказскому федеральному округу, где в большинстве регионов цены на связь выросли. Например, в Ставропольском крае итоговая стоимость услуг за год упала почти на 3%, но в последний месяц зафиксирован резкий скачок цен.
"Это связано с изменением условий внутри тарифных планов, что помогает операторам снизить стоимость услуги", — сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.
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