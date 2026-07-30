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Стоимость мобильной связи в Дагестане снизилась на 15,5% за год

Россия » Юг » Махачкала

В Дагестане за год заметно снизилась средняя стоимость мобильной связи. По данным Южного ГУ Банка России, в июне 2026 года абонентская плата составила 744,1 рубля, что на 15,5% меньше показателей июня прошлого года.

Вышка сотовой связи вдоль дороги
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Вышка сотовой связи вдоль дороги

Цены на услуги операторов оставались стабильными с декабря 2025 года. Снижение началось весной: в мае тарифы подешевели на 7%, а в июне — еще на 6,7%. В пресс-службе регулятора пояснили, что такая динамика стала результатом пересмотра условий внутри самих тарифных планов.

Регион Средняя стоимость (июнь 2026) Динамика цены в июне
Дагестан 744,1 руб. Снижение на 6,7%
Ставропольский край 498,8 руб. Рост на 18,1%

Ситуация в республике отличается от общей тенденции по Северному Кавказскому федеральному округу, где в большинстве регионов цены на связь выросли. Например, в Ставропольском крае итоговая стоимость услуг за год упала почти на 3%, но в последний месяц зафиксирован резкий скачок цен.

"Это связано с изменением условий внутри тарифных планов, что помогает операторам снизить стоимость услуги", — сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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