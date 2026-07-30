В Новосибирске запустили завод по цинкованию с мощностью 40 тысяч тонн

В Новосибирске запустили завод по цинкованию металла. Предприятие позволит местным промышленникам защищать стальные конструкции от коррозии без необходимости отправлять детали на сторонние площадки в другие регионы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сварка металлической секции корпуса судна

Как работает защита металла

Цинкование считается самым надежным способом борьбы с ржавчиной. После обработки трубы и профили десятилетиями не требуют специального ухода.

Производство в Новосибирске разделили на два этапа: очистку металла и само цинкование. Линия автоматизирована, однако некоторые детали до сих пор обрабатывают вручную.

"Бывают моменты, когда можно работать только вручную. Это зависит от детали. Не приходится скучать", — пояснил корректировщик ванн Евгений Ивкин.

Мощности и кадры

Завод может обрабатывать крупногабаритные изделия длиной до 12 метров. В планах руководства — переход на круглосуточный график работы и расширение штата до 150 человек.

Показатель Значение Годовая мощность свыше 40 тысяч тонн металла Максимальная длина детали 12 метров Планируемый штат 150 рабочих мест

"Процесс интересный. Сейчас на предприятии идет поиск кадров, подбираем и обучаем персонал", — сообщил директор завода цинкования Иван Шукшин.

Значение для региона

Запуск цеха сокращает логистические издержки новосибирских предприятий и создает новые кооперационные связи внутри области. В будущем завод планирует принимать заказы от производителей из других субъектов РФ.

"Запуск этого цеха позволит выстроить дополнительные кооперационные цепочки с предприятиями Новосибирска. Это даст возможность коллективу и другим компаниям осваивать новые изделия", — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Для поддержки таких проектов регион использует налоговые льготы и кредиты Фонда развития промышленности.

"Все понимают стадию бюджетных процессов. Дополнительные налоги и помощь бюджетам всех уровней имеют сегодня стратегическое значение", — уточнил депутат Государственной Думы Виктор Игнатов.