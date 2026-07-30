В Новосибирске запустили завод по цинкованию с мощностью 40 тысяч тонн

В Новосибирске запустили завод по цинкованию металла. Предприятие позволит местным промышленникам защищать стальные конструкции от коррозии без необходимости отправлять детали на сторонние площадки в другие регионы.
Цинкование считается самым надежным способом борьбы с ржавчиной. После обработки трубы и профили десятилетиями не требуют специального ухода.
Производство в Новосибирске разделили на два этапа: очистку металла и само цинкование. Линия автоматизирована, однако некоторые детали до сих пор обрабатывают вручную.
"Бывают моменты, когда можно работать только вручную. Это зависит от детали. Не приходится скучать", — пояснил корректировщик ванн Евгений Ивкин.
Завод может обрабатывать крупногабаритные изделия длиной до 12 метров. В планах руководства — переход на круглосуточный график работы и расширение штата до 150 человек.
|Показатель
|Значение
|Годовая мощность
|свыше 40 тысяч тонн металла
|Максимальная длина детали
|12 метров
|Планируемый штат
|150 рабочих мест
"Процесс интересный. Сейчас на предприятии идет поиск кадров, подбираем и обучаем персонал", — сообщил директор завода цинкования Иван Шукшин.
Запуск цеха сокращает логистические издержки новосибирских предприятий и создает новые кооперационные связи внутри области. В будущем завод планирует принимать заказы от производителей из других субъектов РФ.
"Запуск этого цеха позволит выстроить дополнительные кооперационные цепочки с предприятиями Новосибирска. Это даст возможность коллективу и другим компаниям осваивать новые изделия", — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Для поддержки таких проектов регион использует налоговые льготы и кредиты Фонда развития промышленности.
"Все понимают стадию бюджетных процессов. Дополнительные налоги и помощь бюджетам всех уровней имеют сегодня стратегическое значение", — уточнил депутат Государственной Думы Виктор Игнатов.
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