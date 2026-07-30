Уровень реки Яна в Верхоянске приблизился к опасной отметке 1020 см

В Верхоянске вода в реке Яна поднялась до 1016 см. До критической отметки, при которой начинается масштабное затопление территорий, осталось всего 4 сантиметра. Оперативные службы республики перешли на круглосуточный мониторинг ситуации.
О том, что в регионе сохраняется напряженная гидрообстановка, сообщил первый замминистра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Айаал Вензель.
Динамика уровня воды в разных точках региона различается. В Батагае за последние 12 часов произошел резкий скачок — вода поднялась на 44 см и достигла отметки 876 см (опасный уровень здесь — 970 см). В других населенных пунктах, таких как Сайды, Суордах и Томтор, наблюдается спад.
|Населенный пункт / Река
|Текущий уровень (см)
|Опасная отметка (см)
|Динамика (12 ч)
|Верхоянск / Яна
|1016
|1020
|Стабилен / Рост
|Батагай / Яна
|876
|970
|+44 см
|Суордах / Дулгалах
|698
|780
|-55 см
|Томтор / Яна
|614
|950
|-84 см
|Хонуу / Индигирка
|551
|600
|-3 см (4 ч)
Из-за удаленности территорий и сложности дорожной сети основным инструментом помощи остается авиация. Для поддержки жителей задействован вертолет Ми-8МТВ Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
"Сегодня запланирован вылет вертолета Ми-8МТВ Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России по маршруту Батагай — Суордах — Дулгалах — Ус-Хатын — Якутск для доставки гуманитарного груза, эвакуации населения и возвращения воздушного судна к месту постоянной дислокации", — сообщил Айаал Вензель.
Наиболее тяжелая ситуация зафиксирована в Буор-Сысы: уровень воды здесь достиг 618 см, что уже выше опасной отметки (600 см). В результате подтоплен один жилой двор.
В селе Куберганя Абыйского района вода поднялась до 1726 см. Несмотря на то, что до критического порога в 1914 см еще есть запас, четыре двора уже оказались в воде.
Параллельно в Сунтаре продолжают работать по откачке воды из 82 подтопленных дворов.
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