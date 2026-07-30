Уровень реки Яна в Верхоянске приблизился к опасной отметке 1020 см

В Верхоянске вода в реке Яна поднялась до 1016 см. До критической отметки, при которой начинается масштабное затопление территорий, осталось всего 4 сантиметра. Оперативные службы республики перешли на круглосуточный мониторинг ситуации.

Фото: PublicDomainPictures.net by Axel Kuhlmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Наводнение

О том, что в регионе сохраняется напряженная гидрообстановка, сообщил первый замминистра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Айаал Вензель.

Ситуация на основных реках

Динамика уровня воды в разных точках региона различается. В Батагае за последние 12 часов произошел резкий скачок — вода поднялась на 44 см и достигла отметки 876 см (опасный уровень здесь — 970 см). В других населенных пунктах, таких как Сайды, Суордах и Томтор, наблюдается спад.

Населенный пункт / Река Текущий уровень (см) Опасная отметка (см) Динамика (12 ч) Верхоянск / Яна 1016 1020 Стабилен / Рост Батагай / Яна 876 970 +44 см Суордах / Дулгалах 698 780 -55 см Томтор / Яна 614 950 -84 см Хонуу / Индигирка 551 600 -3 см (4 ч)

Логистика и помощь

Из-за удаленности территорий и сложности дорожной сети основным инструментом помощи остается авиация. Для поддержки жителей задействован вертолет Ми-8МТВ Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

"Сегодня запланирован вылет вертолета Ми-8МТВ Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России по маршруту Батагай — Суордах — Дулгалах — Ус-Хатын — Якутск для доставки гуманитарного груза, эвакуации населения и возвращения воздушного судна к месту постоянной дислокации", — сообщил Айаал Вензель.

Критические зоны и затопления

Наиболее тяжелая ситуация зафиксирована в Буор-Сысы: уровень воды здесь достиг 618 см, что уже выше опасной отметки (600 см). В результате подтоплен один жилой двор.

В селе Куберганя Абыйского района вода поднялась до 1726 см. Несмотря на то, что до критического порога в 1914 см еще есть запас, четыре двора уже оказались в воде.

Параллельно в Сунтаре продолжают работать по откачке воды из 82 подтопленных дворов.