Ночная атака дронов на Воронеж: ПВО уничтожила 40 целей

Ночью 30 июля силы ПВО сбили 40 беспилотников над Воронежем и 12 районами области. По предварительным данным, людей не задело, разрушений на земле нет. Сообщил об этом губернатор Александр Гусев.
Атака была массированной и растянулась на всю ночь. Первое предупреждение об опасности поступило еще в среду, 29 июля, в 18:49. Затем по области пошла волна тревог.
|Время
|Район / Город
|19:19
|Лискинский район
|21:09
|Воронеж
|22:47
|Острогожский район
|00:11
|Нововоронеж, Россошанский район
|00:16
|Богучарский, Калачеевский, Ольховатский районы
|00:58
|Бутурлиновский район
|01:37
|Борисоглебск
Ситуация оставалась напряженной до утра. Сигнал об отмене непосредственной опасности в муниципалитетах поступил в 05:53, а окончательный отбой по всему региону объявили в 07:06.
Для жителей области такие ситуации становятся частью повседневности, поэтому важно знать алгоритм действий при включении сирен. В первую очередь необходимо переместиться в безопасное место — капитальное строение или ближайшее укрытие, подальше от окон и стеклянных поверхностей.
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