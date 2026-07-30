Ночная атака дронов на Воронеж: ПВО уничтожила 40 целей

Ночью 30 июля силы ПВО сбили 40 беспилотников над Воронежем и 12 районами области. По предварительным данным, людей не задело, разрушений на земле нет. Сообщил об этом губернатор Александр Гусев.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use БПЛА над поверхностью моря

Атака была массированной и растянулась на всю ночь. Первое предупреждение об опасности поступило еще в среду, 29 июля, в 18:49. Затем по области пошла волна тревог.

Время Район / Город 19:19 Лискинский район 21:09 Воронеж 22:47 Острогожский район 00:11 Нововоронеж, Россошанский район 00:16 Богучарский, Калачеевский, Ольховатский районы 00:58 Бутурлиновский район 01:37 Борисоглебск

Ситуация оставалась напряженной до утра. Сигнал об отмене непосредственной опасности в муниципалитетах поступил в 05:53, а окончательный отбой по всему региону объявили в 07:06.

Для жителей области такие ситуации становятся частью повседневности, поэтому важно знать алгоритм действий при включении сирен. В первую очередь необходимо переместиться в безопасное место — капитальное строение или ближайшее укрытие, подальше от окон и стеклянных поверхностей.