Убытки крупных компаний в Ивановской области достигли 21,4 млрд рублей

Ивановская область стала единственным регионом Центрального федерального округа, где финансовый результат крупных организаций за январь-май 2026 года оказался отрицательным. Совокупный убыток предприятий составил 21,395 млрд рублей.

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Показатель Сумма (млрд руб.) Прибыль прибыльных организаций 10,333 Убыток убыточных организаций 31,728 Общий итог (без малого бизнеса) -21,395

Основной удар по статистике региона нанес оператор железнодорожного подвижного состава ООО "Атлант". За пять месяцев компания зафиксировала убыток более 25 млрд рублей. Предприятие специализируется на перевозке угля, что делает его зависимым от ситуации в угольной отрасли.

Похожая картина наблюдается в Кемеровской области: там убыток составил 64,605 млрд рублей из-за кризиса в добыче угля. Для Ивановской области ситуация осложняется тем, что регистрацию ООО "Атлант", а также АО "Первая грузовая компания" перевели в регион специально для роста налоговых поступлений и улучшения экономических показателей.

Почему это важно

Когда экономика региона опирается на одну крупную компанию, любой сбой в её деятельности мгновенно обрушивает общие цифры. Для обычного жителя Иваново или районного предпринимателя такая зависимость означает нестабильность бюджетных ресурсов, которые идут на благоустройство дорог, поддержку школ и больниц.

"Сложившаяся ситуация показывает риски стратегии, при которой регион пытается улучшить свои показатели за счет привлечения крупных внешних игроков с целью формального роста налоговой базы. Если бизнес такого масштаба сталкивается с отраслевым кризисом, он тянет вниз всю региональную статистику", — Валерий Козлов, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов