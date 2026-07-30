Более 2 тысяч детей пострадали от укусов клещей в Пермском крае

В Пермском крае с начала сезона зафиксировали более 16 тысяч случаев укусов клещами. Среди пострадавших 2,3 тысячи человек — дети. Данные еженедельного мониторинга предоставил региональный Роспотребнадзор.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Иксодовый клещ

Нападения насекомых отмечают по всему Прикамью. Наибольшее количество обращений в медицинские учреждения за последнюю неделю пришло из Пермского округа (2,1 тыс.), Перми (1,5 тыс.) и Добрянского округа (1,1 тыс.).

Показатель Значение Всего пострадавших с начала сезона более 16 000 человек Количество пострадавших детей 2,3 тысячи человек Доля укусов в лесу (на 30 неделе) более 62% Процент клещей с боррелиозом более 37%

Лесные массивы остаются самыми опасными зонами: более 62% случаев укусов на 30-й неделе сезона произошли именно там. Лабораторные исследования показали, что более 37% извлеченных клещей оказались носителями иксодового клещевого боррелиоза.

Ситуация осложняется прогнозом погоды — в регионе ожидаются сильные дожди и грозы, что традиционно влияет на активность переносчиков инфекций.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова