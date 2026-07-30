В Пермском крае с начала сезона зафиксировали более 16 тысяч случаев укусов клещами. Среди пострадавших 2,3 тысячи человек — дети. Данные еженедельного мониторинга предоставил региональный Роспотребнадзор.
Нападения насекомых отмечают по всему Прикамью. Наибольшее количество обращений в медицинские учреждения за последнюю неделю пришло из Пермского округа (2,1 тыс.), Перми (1,5 тыс.) и Добрянского округа (1,1 тыс.).
|Показатель
|Значение
|Всего пострадавших с начала сезона
|более 16 000 человек
|Количество пострадавших детей
|2,3 тысячи человек
|Доля укусов в лесу (на 30 неделе)
|более 62%
|Процент клещей с боррелиозом
|более 37%
Лесные массивы остаются самыми опасными зонами: более 62% случаев укусов на 30-й неделе сезона произошли именно там. Лабораторные исследования показали, что более 37% извлеченных клещей оказались носителями иксодового клещевого боррелиоза.
Ситуация осложняется прогнозом погоды — в регионе ожидаются сильные дожди и грозы, что традиционно влияет на активность переносчиков инфекций.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.