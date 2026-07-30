Трасса длиной 66 км свяжет федеральные дороги Р 402 и Р 254 в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил Владимиру Путину проект строительства Северного обхода Омска. Дорогу строит "Газпромбанк" на основе концессионного соглашения с правительством региона.
Трасса длиной 66 километров станет четырехполосной и платной. Она свяжет федеральные дороги Р 402 и Р 254, что позволит убрать транзитный транспорт из города и ускорить движение по международным маршрутам через Сибирь.
|Параметр
|Данные проекта
|Протяженность
|66 км
|Инфраструктура
|21 объект (19 путепроводов, 2 моста через Омь и Иртыш)
|Срок сдачи первого этапа
|2028 год
|Полный ввод в эксплуатацию
|конец 2030 года
|Общий объем инвестиций
|72,7 млрд рублей
Самым сложным объектом станет мост через Иртыш длиной более 1,2 км. Сейчас там работают 700 человек и 150 единиц техники. Малые искусственные сооружения первого этапа готовы более чем на 50%.
"Строительство ведется строго по утвержденному графику", — отметил Виталий Хоценко.
Генеральным подрядчиком проекта выступает компания "Дороги и Мосты" (группа "Нацпроектстрой"). Финансирование обеспечивается за счет средств Газпромбанка и инфраструктурных облигаций от "СОПФ ДОМ. РФ".
Для Омска обход означает разгрузку городских улиц от тяжелых грузовиков, которые следуют в Казахстан и другие регионы Сибири. Это снизит износ муниципального дорожного покрытия и уменьшит количество пробок на въездах в город.
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