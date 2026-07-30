Трасса длиной 66 км свяжет федеральные дороги Р 402 и Р 254 в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил Владимиру Путину проект строительства Северного обхода Омска. Дорогу строит "Газпромбанк" на основе концессионного соглашения с правительством региона.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ночные дорожные работы

Трасса длиной 66 километров станет четырехполосной и платной. Она свяжет федеральные дороги Р 402 и Р 254, что позволит убрать транзитный транспорт из города и ускорить движение по международным маршрутам через Сибирь.

Параметр Данные проекта Протяженность 66 км Инфраструктура 21 объект (19 путепроводов, 2 моста через Омь и Иртыш) Срок сдачи первого этапа 2028 год Полный ввод в эксплуатацию конец 2030 года Общий объем инвестиций 72,7 млрд рублей

Самым сложным объектом станет мост через Иртыш длиной более 1,2 км. Сейчас там работают 700 человек и 150 единиц техники. Малые искусственные сооружения первого этапа готовы более чем на 50%.

"Строительство ведется строго по утвержденному графику", — отметил Виталий Хоценко.

Генеральным подрядчиком проекта выступает компания "Дороги и Мосты" (группа "Нацпроектстрой"). Финансирование обеспечивается за счет средств Газпромбанка и инфраструктурных облигаций от "СОПФ ДОМ. РФ".

Почему это важно для региона

Для Омска обход означает разгрузку городских улиц от тяжелых грузовиков, которые следуют в Казахстан и другие регионы Сибири. Это снизит износ муниципального дорожного покрытия и уменьшит количество пробок на въездах в город.