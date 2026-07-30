Набережные и скейт-парки появились в городах Сахалина по итогам голосования жителей

В Сахалинской области сдали шесть крупных объектов благоустройства. Площадки выбирали жители региона в ходе голосования по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ благоустройство

Список завершенных работ включает объекты в разных частях области: набережную и скейт-парк на реке Излучная в Долинске, ярмарочную площадь в селе Новотроицкое, мемориал героям СВО в поселке Смирных, а также городскую набережную и площадь Ленина в Невельске.

Город / Поселок Объект благоустройства Долинск Набережная и скейт-парк на р. Излучная Новотроицкое Ярмарочная площадь Смирных Мемориальный комплекс героев СВО Невельск Городская набережная и площадь Ленина

Пешеходный кластер в Макарове

Отдельный проект реализуют в Макарове. Здесь создают единое пространство, которое свяжет объект "Горки" и аллею "Северный ветер" на улице Хабаровской. Проект опирается на концепцию "15-минутного города", чтобы жители могли дойти до основных точек притяжения пешком.

Рабочие уже убрали старый асфальт и заменили изношенные подземные сети. В планах — укладка дорожек с тактильной плиткой, установка системы видеонаблюдения, пергол и игровых комплексов. На месте снесенного аварийного дома № 25 по улице Хабаровской построят крытую площадь под торговые павильоны и детское кафе.

Для тех, кто передвигается на велосипедах или самокатах, проложат отдельную полосу. Она соединит разные районы города. Параллельно в Макарове строят третью очередь сквера "Горки", превращая бывшее болото в зону отдыха с круглогодичными горками.

"Я родилась, живу и работаю в Макарове более 30 лет. Здесь растут мои дети. И преображение города происходит на наших глазах. С детства помню, как здесь был пустырь, даже не могла представить, что на этом месте может появиться веревочный парк", — рассказала жительница города Наталья Кокшенова.

По данным регионального министерства ЖКХ, с 2019 года благодаря нацпроектам на Сахалине и Курилах обновили более 200 общественных пространств.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова