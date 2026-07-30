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Нижегородские власти обновят систему мониторинга дорожного трафика до конца 2026 года

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Нижегородской городской агломерации потратят 4,4 млн рублей на техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы (ИТС). О тендере сообщили на сайте госзакупок.

Светофор и камера видеофиксации нарушений
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Светофор и камера видеофиксации нарушений

Заказчиком выступает ГКУ НО "ЦРТС". Подрядчику поручат поддерживать работу 29 комплексов, которые установлены на Казанском шоссе, а также на улицах Горького, Белинского, Родионова и Ванеева.

Оборудование Количество
Детекторы транспорта 112
Обзорные камеры 79
Контроллеры 29
Комплексы шифрования VIPNet 29
Устройства удаленного контроля 7

Жесткие требования предъявляют к срокам починки техники. Если мастеру не нужно выезжать на объект, поломку должны устранить за 12 часов. При необходимости выезда срок увеличивается до 24 часов. В случае серьезного повреждения комплекса ремонтные работы могут занять до 72 часов.

Запасные части — дорожные контроллеры, детекторы потоков, видеокамеры и коммутаторы POE — предоставит заказчик по заявке исполнителя.

Контракт рассчитан на период с 10 августа по 31 декабря 2026 года. От кандидата требуют лицензию ФСБ, сертификаты производителей и наличие инженеров с допуском к электроустройствам до 1000 В.

Работы оплатят из областного бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимают до 3 августа, имя победителя объявят 5 августа.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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