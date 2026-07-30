Нижегородские власти обновят систему мониторинга дорожного трафика до конца 2026 года

В Нижегородской городской агломерации потратят 4,4 млн рублей на техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы (ИТС). О тендере сообщили на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ НО "ЦРТС". Подрядчику поручат поддерживать работу 29 комплексов, которые установлены на Казанском шоссе, а также на улицах Горького, Белинского, Родионова и Ванеева.
|Оборудование
|Количество
|Детекторы транспорта
|112
|Обзорные камеры
|79
|Контроллеры
|29
|Комплексы шифрования VIPNet
|29
|Устройства удаленного контроля
|7
Жесткие требования предъявляют к срокам починки техники. Если мастеру не нужно выезжать на объект, поломку должны устранить за 12 часов. При необходимости выезда срок увеличивается до 24 часов. В случае серьезного повреждения комплекса ремонтные работы могут занять до 72 часов.
Запасные части — дорожные контроллеры, детекторы потоков, видеокамеры и коммутаторы POE — предоставит заказчик по заявке исполнителя.
Контракт рассчитан на период с 10 августа по 31 декабря 2026 года. От кандидата требуют лицензию ФСБ, сертификаты производителей и наличие инженеров с допуском к электроустройствам до 1000 В.
Работы оплатят из областного бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимают до 3 августа, имя победителя объявят 5 августа.
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