Дорожные работы в Перми: расширение перекрестков и новое озеленение

В Перми капитально ремонтируют дороги и строят новые транспортные объекты в нескольких районах города. Рабочие вышли на финишную прямую на улицах Борчанинова и Советской, а также обустраивают подъезд к лыжно-биатлонному комплексу "Пермские медведи".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Ремонт городских улиц

На улице Борчанинова (участок от Петропавловской до Пушкина) уже уложили бортовой камень и подготовили площадку для трамвайной остановки. Ливневую канализацию и футляры под сети связи проложили на 80%. Сейчас рабочие готовят основание под тротуар на нечетной стороне.

Движение автомобилей от Екатерининской до Луначарского закрыто, проезд открыт только для трамваев. Помимо дорожного полотна и тротуаров, проект предусматривает расширение перекрестков, создание островных остановок и озеленение. Объект сдадут до конца года.

На улице Советской (от Комсомольского проспекта до Сибирской) смонтировали кабельную и ливневую канализацию, демонтировали старые опоры. На отрезке до улицы Газеты "Звезда" основание из песка и щебня готово на 80%, бортовой камень — на 65%. Здесь также планируют высадить деревья и установить малые архитектурные формы. Срок завершения работ — декабрь.

Подъезд к спорткомплексу

Обновляют дорогу к лыжно-биатлонному комплексу "Пермские медведи" по адресу Спортивная, 22. Строители установили водопропускные трубы, сейчас отсыпают земляное полотно и укрепляют откосы.

Параметр дороги Характеристика Количество полос Две Парковочные места Две стоянки на 105 и 225 мест Дополнительная инфраструктура Тротуар и наружное освещение

Работы завершат до конца года.

Транспорт в микрорайоне Гайва

В Орджоникидзевском районе строят разворотное кольцо на пересечении улиц Писарева и Воркутинской. Объект находится напротив новой поликлиники. Сейчас рабочие делают основание и ставят бортовые камни, после чего уложат асфальт и обустроят пешеходный переход.

Новое кольцо решит проблему доступности медицинской организации для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. Решение было принято по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также после жалоб жителей в прямом эфире с главой города.

"Завершим строительство до конца месяца. Сразу после этого для удобства пермяков будет продлён маршрут автобуса № 22. Он будет доезжать до перекрестка с улицей Воркутинской при движении в обе стороны", — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова