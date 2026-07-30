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Аграрии Башкортостана скосили более половины площади кормовых культур

Россия » Поволжье » Уфа

Аграрии Башкортостана убрали более половины площади кормовых культур — скосили 311 тыс. гектаров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Трактор в поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Трактор в поле

В начале лета регион приняли обильные осадки. Чтобы спасти урожай, хозяйства сосредоточились на заготовке сенажа. Сейчас план по этой культуре выполнен на 75%, запасы сена достигли 90 тыс. тонн.

Для полноценной зимовки скота региону необходимо подготовить значительный объем кормов. Текущая обеспеченность грубыми и сочными кормами составляет 11 центнеров кормовых единиц на голову.

Вид корма Необходимый объем
Сено 650 тыс. тонн
Сенаж 1,1 млн тонн
Силос 1 млн тонн

Норма на одну условную голову скота составляет 28 центнеров кормовых единиц. Одна единица (овсяная) эквивалентна 1414 ккал.

"Из-за обильных осадков в начале лета хозяйства сконцентрировались на заготовке сенажа", — пояснили в министерстве сельского хозяйства РБ.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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