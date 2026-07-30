Аграрии Башкортостана скосили более половины площади кормовых культур

Аграрии Башкортостана убрали более половины площади кормовых культур — скосили 311 тыс. гектаров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
В начале лета регион приняли обильные осадки. Чтобы спасти урожай, хозяйства сосредоточились на заготовке сенажа. Сейчас план по этой культуре выполнен на 75%, запасы сена достигли 90 тыс. тонн.
Для полноценной зимовки скота региону необходимо подготовить значительный объем кормов. Текущая обеспеченность грубыми и сочными кормами составляет 11 центнеров кормовых единиц на голову.
|Вид корма
|Необходимый объем
|Сено
|650 тыс. тонн
|Сенаж
|1,1 млн тонн
|Силос
|1 млн тонн
Норма на одну условную голову скота составляет 28 центнеров кормовых единиц. Одна единица (овсяная) эквивалентна 1414 ккал.
"Из-за обильных осадков в начале лета хозяйства сконцентрировались на заготовке сенажа", — пояснили в министерстве сельского хозяйства РБ.
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