Северный завоз в Якутию: утверждены поставки авиакеросина и горючего

Якутия получила утвержденные объемы топлива для северного завоза. В республику привезут 105,5 тыс. тонн бензина, 71,9 тыс. тонн дизельного топлива и 5,5 тыс. тонн авиакеросина. Об этом сообщил заместитель министра по делам ГО и ЧС РС(Я) Никита Павлов.
Объемы поставок до сентября зафиксировал штаб заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Сейчас власти согласовывают графики отгрузок с нефтяными компаниями.
Ситуация на заправках республики остается разной. Часть компаний сняла ограничения, часть продолжает работать в режиме лимитов или только по картам.
|Поставщик / АЗС
|Условия отпуска топлива
|ООО "СибОйл" (4 км Окружного шоссе Якутска)
|Отпуск открыт для всех, разрешена заправка в тару. С 30 июля возвращают пропан-бутан.
|АО "Саханефтегазсбыт" (Ленская, Якутская, Нюрбинская, Олекминская, Хандыгская и Эльдиканские базы)
|Действуют лимиты: бензин — от 20 до 30 л, дизель — от 50 до 200 л. На АЗС работают только топливные карты (аграрии могут заправить в тару).
|АО "НК "Туймаада-нефть"
|Бензин Аи-95 отпускают только по топливным картам с 27 июля.
|ООО "Сервис Ойл"
|Топливо выдают по картам, а также по муниципальным и государственным контрактам с 27 июля.
"По итогам заседания штаба заместителя председателя правительства РФ Александра Новака утверждены объемы поставок до сентября в рамках северного завоза. Сегодня мы начинаем отрабатывать с нефтяными компаниями по организации поставок", — отметил Никита Павлов.
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