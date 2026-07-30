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Северный завоз в Якутию: утверждены поставки авиакеросина и горючего

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутия получила утвержденные объемы топлива для северного завоза. В республику привезут 105,5 тыс. тонн бензина, 71,9 тыс. тонн дизельного топлива и 5,5 тыс. тонн авиакеросина. Об этом сообщил заместитель министра по делам ГО и ЧС РС(Я) Никита Павлов.

Железнодорожные цистерны
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные цистерны

Объемы поставок до сентября зафиксировал штаб заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Сейчас власти согласовывают графики отгрузок с нефтяными компаниями.

Ситуация на заправках республики остается разной. Часть компаний сняла ограничения, часть продолжает работать в режиме лимитов или только по картам.

Поставщик / АЗС Условия отпуска топлива
ООО "СибОйл" (4 км Окружного шоссе Якутска) Отпуск открыт для всех, разрешена заправка в тару. С 30 июля возвращают пропан-бутан.
АО "Саханефтегазсбыт" (Ленская, Якутская, Нюрбинская, Олекминская, Хандыгская и Эльдиканские базы) Действуют лимиты: бензин — от 20 до 30 л, дизель — от 50 до 200 л. На АЗС работают только топливные карты (аграрии могут заправить в тару).
АО "НК "Туймаада-нефть" Бензин Аи-95 отпускают только по топливным картам с 27 июля.
ООО "Сервис Ойл" Топливо выдают по картам, а также по муниципальным и государственным контрактам с 27 июля.

"По итогам заседания штаба заместителя председателя правительства РФ Александра Новака утверждены объемы поставок до сентября в рамках северного завоза. Сегодня мы начинаем отрабатывать с нефтяными компаниями по организации поставок", — отметил Никита Павлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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