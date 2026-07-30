Брянцы стали заменять банковские депозиты накопительным страхованием жизни

Жители Брянской области за первый квартал 2026 года оформили более 208 тысяч страховых полисов. Общая сумма сборов составила два миллиарда рублей, что на четверть превышает показатели прошлого года. Данные предоставило брянское отделение Центробанка РФ по ЦФО.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use консультация по страхованию жизни

Наибольший интерес вызвали программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Этот сегмент вырос в полтора раза и теперь занимает половину всего рынка региона — один миллиард рублей. Брянцы стали чаще использовать такие полисы вместо привычных банковских депозитов.

Вид страхования Объем сборов / Показатель Динамика Страхование жизни (НСЖ) 1 млрд рублей +50% КАСКО 237 млн рублей +33% ОСАГО 411 млн рублей Без изменений

В автостраховании ситуация неоднозначная. Количество полисов ОСАГО выросло на 25%, но общая сумма сборов не изменилась. Это произошло из-за падения средней стоимости страховки на 20% — до 4,7 тысячи рублей за полис.

Спрос на КАСКО увеличился на треть. Рост связывают с активностью на автомобильном рынке: люди чаще берут автокредиты и оформляют краткосрочные договоры на подержанные машины.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России заработал новый вид страхования жизни. Он позволяет получать инвестиционный доход: средства накапливаются и приносят прибыль, которая может быть фиксированной или зависеть от рыночных условий.

"Жители региона все чаще используют накопительные программы как выгодную альтернативу банковским депозитам", — отметили в брянском отделении Центробанка РФ по ЦФО.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов