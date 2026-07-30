Цены на вторичное жилье в Санкт-Петербурге начали снижаться

Санкт-Петербург стал одним из лидеров по снижению цен на вторичном рынке жилья среди российских городов-миллионников. В июне 2026 года стоимость квадратного метра здесь упала на 0,8%, достигнув отметки 242,4 тысячи рублей,

Фото: commons.wikimedia.org by Ingvar-fed, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Московский дворик

По данным аналитика компании "Этажи" Александра Иванова, аналогичный темп снижения зафиксировали в Красноярске, где цена опустилась до 138,2 тысячи рублей за квадратный метр. В большинстве других крупных городов рынок остался стабильным или показал умеренный рост.

Динамика цен Города Снижение Санкт-Петербург (-0,8%), Красноярск (-0,8%), Нижний Новгород (-0,2%), Волгоград (-0,1%), Ростов-на-Дону (-0,1%) Стагнация (0%) Челябинск, Казань, Екатеринбург Рост Новосибирск (+1%), Самара (+0,9%), Уфа (+0,5%), Москва (+0,5%), Пермь (+0,3%)

При этом данные сервиса "Циан" по 40 ключевым локациям (включая города от 500 тысяч жителей, Сочи и области) показывают иную картину. Главный аналитик площадки Алексей Попов отметил, что реальное снижение цен предложения в июне произошло лишь в двух точках: Новокузнецке (до 96,3 тыс. руб./м²) и Краснодаре (146 тыс. руб./м²). В 25 локациях цены замерли, а в 13 — выросли.

Рынок готового жилья в Петербурге остается напряженным: за год число квартир в продаже сократилось более чем на 30%. Собственники либо ушли в аренду из-за растущих ставок, либо просто отложили продажу из-за высокой стоимости ипотеки.

Доступность жилья для петербуржцев остается низкой. Чтобы собрать первоначальный взнос на однокомнатную квартиру с вторичного рынка, сегодня требуется сумма, эквивалентная 20 средним месячным зарплатам.

Город Первоначальный взнос (в средних зарплатах) Санкт-Петербург 20 Москва 19 Казань 18 Калининград / Нижний Новгород 16

"Рынок готового жилья сейчас находится на переломном этапе, и от того, какой тренд возьмёт над ним верх, будет зависеть ценовая динамика до конца года", — пояснил аналитик "Этажей" Александр Иванов.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков