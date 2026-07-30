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Автоматический перерасчет за отключение воды и тепла в Карелии избавит жильцов от заявлений

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

С 1 августа меняется формат платежных документов за коммунальные услуги. Счета станут прозрачнее: в них разделят строки "содержание общего имущества" и "текущий ремонт". Теперь жильцы увидят, какая сумма идет на повседневный уход за домом, а какая — на его восстановление.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ
Процесс Сроки и условия
Доставка счетов от УК до 5-го числа месяца
Передача показаний счетчиков с 20 по 25 число
Крайний срок оплаты ЖКХ до 15-го числа следующего месяца

Важно соблюдать сроки подачи данных по счетчикам. Если жилец пропустит этот период или забудет провести поверку прибора, плату начислят по общему нормативу.

Упростили и процедуру перерасчета. Теперь управляющая компания сама корректирует сумму платежа, если в доме отключали воду или отопление. Жильцам больше не нужно писать заявления в офис УК для возврата средств.

Ответы на популярные вопросы

Что будет, если я передам показания 26-го числа?

Счет за месяц сформируют по нормативу потребления, что обычно дороже реального расхода.

Нужно ли просить перерасчет за отключение тепла?

Нет, компания обязана сделать это автоматически на основе данных о сбоях в сети.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
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