Автоматический перерасчет за отключение воды и тепла в Карелии избавит жильцов от заявлений

С 1 августа меняется формат платежных документов за коммунальные услуги. Счета станут прозрачнее: в них разделят строки "содержание общего имущества" и "текущий ремонт". Теперь жильцы увидят, какая сумма идет на повседневный уход за домом, а какая — на его восстановление.
|Процесс
|Сроки и условия
|Доставка счетов от УК
|до 5-го числа месяца
|Передача показаний счетчиков
|с 20 по 25 число
|Крайний срок оплаты ЖКХ
|до 15-го числа следующего месяца
Важно соблюдать сроки подачи данных по счетчикам. Если жилец пропустит этот период или забудет провести поверку прибора, плату начислят по общему нормативу.
Упростили и процедуру перерасчета. Теперь управляющая компания сама корректирует сумму платежа, если в доме отключали воду или отопление. Жильцам больше не нужно писать заявления в офис УК для возврата средств.
Счет за месяц сформируют по нормативу потребления, что обычно дороже реального расхода.
Нет, компания обязана сделать это автоматически на основе данных о сбоях в сети.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.