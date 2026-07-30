Минтранс и ГИБДД отсекают небезопасный транспорт на дороге Уфа — Оренбург

Сотрудники Минтранса и Госавтоинспекции проводят рейд на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Дорожная полиция и инспекторы останавливают автобусы и такси, чтобы проверить техническое состояние машин и документы водителей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сотрудник ГАИ

Специалисты контролируют наличие разрешений на перевозку пассажиров и багажа. Автомобили, у которых водители не предъявят необходимые документы, отправляют на штрафстоянку.

Рейд направлен на борьбу с незаконными перевозками и снижение аварийности на дороге. Проверка документов и состояния транспорта позволяет отсечь из эксплуатации небезопасные машины и водителей без соответствующего допуска.

Экспертная проверка:

юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова