Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В австралийском Квинсленде нашли ихтиозавра с остатками птерозавра внутри
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Технические дипломы отправились на крупные стройплощадки: амбиции вчерашних выпускников сменили вектор
Застройщики в Казахстане увеличили цены на жилье из-за роста себестоимости
Ресторанный шедевр из кочана: как приготовить молодую капусту в бархатном соусе
Свободный проезд к собственному дому стал роскошью: законодатели готовят изменения
Семьи с тремя детьми в Красноярском крае получили финансовую помощь на закупку скота и семян
Популярность студий в Башкирии подскочила почти на 50%
Власти Рубцовска выделили отдельную заправку для спецтехники и экстренных служб

Разрушенный половодьем мост через реку Шалым восстановят до зимы

Россия » Сибирь » Кемерово

В Таштагольском муниципальном округе восстановят мостовой переход через реку Шалым. Предыдущий объект разрушило весеннее половодье. О проблеме сообщил глава округа Владимир Макута. Чтобы жители не оказались отрезанными от дорог, власти организовали временную переправу, но полноценное сообщение через реку требует капитального строительства.

река
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
река

"Мостовой переход повредила большая вода весной", — пояснил Владимир Макута.

На текущий момент определен подрядчик и утвержден план работ. Строительство должны завершить до наступления зимнего периода.

Объект Статус / Срок
Мост через р. Шалым Строительство до зимы
Транспортная доступность Временно работает переправа
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Азия
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства
Спасение огуречного урожая: что делать, если листья сохнут, а завязи массово опадают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Опасная экономия на заправке: ошибка с маркировкой тары обернется серьезными рисками
Работодатели Сахалина могут получить до 200 тысяч рублей на места для инвалидов
Хрустящая корочка и пряный аромат: идеальные яблочные улитки к семейному чаю
В роддоме Красноярского края обновили меню и систему доставки еды
Кроссовер из Японии зашёл с козыря: Toyota Yaris Cross спорит ценой с Lada и Haval
Цены на топливо в Пермском крае растут медленнее чем в начале июля
Красноярский край компенсирует агропредприятиям до 90% расходов на оплату труда ученых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.