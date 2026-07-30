Разрушенный половодьем мост через реку Шалым восстановят до зимы

В Таштагольском муниципальном округе восстановят мостовой переход через реку Шалым. Предыдущий объект разрушило весеннее половодье. О проблеме сообщил глава округа Владимир Макута. Чтобы жители не оказались отрезанными от дорог, власти организовали временную переправу, но полноценное сообщение через реку требует капитального строительства.

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"Мостовой переход повредила большая вода весной", — пояснил Владимир Макута.

На текущий момент определен подрядчик и утвержден план работ. Строительство должны завершить до наступления зимнего периода.

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