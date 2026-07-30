Разрушенный половодьем мост через реку Шалым восстановят до зимы

В Таштагольском муниципальном округе восстановят мостовой переход через реку Шалым. Предыдущий объект разрушило весеннее половодье. О проблеме сообщил глава округа Владимир Макута. Чтобы жители не оказались отрезанными от дорог, власти организовали временную переправу, но полноценное сообщение через реку требует капитального строительства.
"Мостовой переход повредила большая вода весной", — пояснил Владимир Макута.
На текущий момент определен подрядчик и утвержден план работ. Строительство должны завершить до наступления зимнего периода.
|Объект
|Статус / Срок
|Мост через р. Шалым
|Строительство до зимы
|Транспортная доступность
|Временно работает переправа
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