Семьи с тремя детьми в Красноярском крае получили финансовую помощь на закупку скота и семян

Пятьсот многодетных семей Красноярского края получили выплаты на развитие личного подсобного хозяйства с начала 2026 года. Наибольшее число соглашений подписали в Курагинском (44), Минусинском (42) и Каратузском (38) округах.
Сумма поддержки составляет до 70 тысяч рублей. Подать заявку могут семьи с тремя и более детьми, у которых есть земельный участок. Главное условие — среднедушевой доход членов семьи не должен превышать прожиточный минимум.
|Параметр выплаты
|Условие / Лимит
|Максимальная сумма за один раз
|70 000 рублей
|Лимит выплат за три года
|150 000 рублей
|Частота обращения
|один раз в год
Деньги выделяют на покупку скота, птицы, пчел, кормов и семян. Также можно приобрести саженцы, инвентарь или сельскохозяйственную технику. При подаче документов семья должна объяснить, как эти траты помогут увеличить доход хозяйства. Программа работает в рамках национального проекта "Семья".
"Помимо очевидной экономии на продуктах и улучшения качества питания, совместный труд объединяет родителей и детей, учит ребят ценить результат своего труда и брать на себя ответственность. Для многих семей это становится первым шагом к самозанятости и стабильному дополнительному заработку", — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Примером работы программы стала семья Ольги и Андрея Сенченко из Емельяновского округа. Супруги с пятью детьми воспользовались помощью дважды: в 2024 году поставили теплицу, а в 2026-м закупили саженцы плодовых деревьев и ягодных культур. Андрей занимается птицей и тепличными овощами, Ольга — воспитатель в декретном отпуске.
Прием заявлений продлится до 1 октября. Документы можно подать тремя способами:
Полный перечень условий опубликован на сайте регионального министерства социальной политики.
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