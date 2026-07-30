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Семьи с тремя детьми в Красноярском крае получили финансовую помощь на закупку скота и семян

Россия » Сибирь » Красноярск

Пятьсот многодетных семей Красноярского края получили выплаты на развитие личного подсобного хозяйства с начала 2026 года. Наибольшее число соглашений подписали в Курагинском (44), Минусинском (42) и Каратузском (38) округах.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Сумма поддержки составляет до 70 тысяч рублей. Подать заявку могут семьи с тремя и более детьми, у которых есть земельный участок. Главное условие — среднедушевой доход членов семьи не должен превышать прожиточный минимум.

Параметр выплаты Условие / Лимит
Максимальная сумма за один раз 70 000 рублей
Лимит выплат за три года 150 000 рублей
Частота обращения один раз в год

Деньги выделяют на покупку скота, птицы, пчел, кормов и семян. Также можно приобрести саженцы, инвентарь или сельскохозяйственную технику. При подаче документов семья должна объяснить, как эти траты помогут увеличить доход хозяйства. Программа работает в рамках национального проекта "Семья".

"Помимо очевидной экономии на продуктах и улучшения качества питания, совместный труд объединяет родителей и детей, учит ребят ценить результат своего труда и брать на себя ответственность. Для многих семей это становится первым шагом к самозанятости и стабильному дополнительному заработку", — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Примером работы программы стала семья Ольги и Андрея Сенченко из Емельяновского округа. Супруги с пятью детьми воспользовались помощью дважды: в 2024 году поставили теплицу, а в 2026-м закупили саженцы плодовых деревьев и ягодных культур. Андрей занимается птицей и тепличными овощами, Ольга — воспитатель в декретном отпуске.

Как получить выплату

Прием заявлений продлится до 1 октября. Документы можно подать тремя способами:

  • через портал госуслуг;
  • в центрах "Мои документы" (МФЦ);
  • в территориальных отделениях социальной защиты.

Полный перечень условий опубликован на сайте регионального министерства социальной политики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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