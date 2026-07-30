Популярность студий в Башкирии подскочила почти на 50%

Жители Башкирии стали чаще искать жилье на вторичном рынке: в июне число просмотров объявлений выросло на 21% за год и на 16% по сравнению с маем. Наибольший интерес вызвали студии — спрос на этот тип квартир подскочил на 46%.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Светлая квартира-студия

Всего через платформу "Авито Недвижимость" в республике заключили 3,9 тысячи сделок. Средняя цена одного квадратного метра жилья составила 104 тысячи рублей.

Тип квартиры Рост спроса (год к году) Студии +46% Двухкомнатные +24% Однокомнатные +21% Трехкомнатные +15%

Среди регионов России по количеству сделок на вторичном рынке лидирует Московская область — там за месяц подписали 9,7 тысячи договоров.

"Рост спроса на малые форматы жилья, особенно на студии, обычно связан с поиском более доступных вариантов в условиях изменения условий ипотечного кредитования или интересом к инвестиционному жилью под аренду", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов