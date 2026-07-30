Популярность студий в Башкирии подскочила почти на 50%

Жители Башкирии стали чаще искать жилье на вторичном рынке: в июне число просмотров объявлений выросло на 21% за год и на 16% по сравнению с маем. Наибольший интерес вызвали студии — спрос на этот тип квартир подскочил на 46%.
Всего через платформу "Авито Недвижимость" в республике заключили 3,9 тысячи сделок. Средняя цена одного квадратного метра жилья составила 104 тысячи рублей.
|Тип квартиры
|Рост спроса (год к году)
|Студии
|+46%
|Двухкомнатные
|+24%
|Однокомнатные
|+21%
|Трехкомнатные
|+15%
Среди регионов России по количеству сделок на вторичном рынке лидирует Московская область — там за месяц подписали 9,7 тысячи договоров.
"Рост спроса на малые форматы жилья, особенно на студии, обычно связан с поиском более доступных вариантов в условиях изменения условий ипотечного кредитования или интересом к инвестиционному жилью под аренду", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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