Власти Рубцовска выделили отдельную заправку для спецтехники и экстренных служб

В Рубцовске одну из заправочных станций перевели на особый режим работы, чтобы сократить очереди и разделить потоки транспорта. С 31 июля АЗС "Роснефть" на улице Арычной обслуживает только экстренные службы, общественный транспорт и спецтехнику предприятий жизнеобеспечения города.
Решение о выделении отдельной станции под спецтранспорт принял оперативный штаб по мониторингу топливообеспечения города. Анализ показал, что основные заторы возникали именно из-за заправки тяжелой и служебной техники.
"Это решение принято для удобства жителей и с целью перераспределения потоков машин на другие АЗС", — пояснил мэр Рубцовска Игорь Башмаков.
Для обычных водителей остаются доступны заправки "Роснефть" по улицам Комсомольской и Светлова. По данным мэрии, после разделения потоков время ожидания в очередях сократилось.
Власти города расширили список людей, которые могут заправляться без очереди. Теперь право пользоваться специальными колонками получили участники СВО и ветераны боевых действий. Для подтверждения статуса водитель должен предъявить соответствующий документ.
|Адрес АЗС
|Номер льготной колонки
|Кто имеет право на приоритет
|ул. Комсомольская
|№ 1
|Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды (и их представители), участники СВО, ветераны боевых действий
|ул. Светлова
|№ 4
|Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды (и их представители), участники СВО, ветераны боевых действий
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