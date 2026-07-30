Власти Рубцовска выделили отдельную заправку для спецтехники и экстренных служб

В Рубцовске одну из заправочных станций перевели на особый режим работы, чтобы сократить очереди и разделить потоки транспорта. С 31 июля АЗС "Роснефть" на улице Арычной обслуживает только экстренные службы, общественный транспорт и спецтехнику предприятий жизнеобеспечения города.

Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья by Евгения Дёмина Спецтехника для коммунальных служб

Особый режим АЗС на Арычной

Решение о выделении отдельной станции под спецтранспорт принял оперативный штаб по мониторингу топливообеспечения города. Анализ показал, что основные заторы возникали именно из-за заправки тяжелой и служебной техники.

"Это решение принято для удобства жителей и с целью перераспределения потоков машин на другие АЗС", — пояснил мэр Рубцовска Игорь Башмаков.

Для обычных водителей остаются доступны заправки "Роснефть" по улицам Комсомольской и Светлова. По данным мэрии, после разделения потоков время ожидания в очередях сократилось.

Льготные колонки и новые категории граждан

Власти города расширили список людей, которые могут заправляться без очереди. Теперь право пользоваться специальными колонками получили участники СВО и ветераны боевых действий. Для подтверждения статуса водитель должен предъявить соответствующий документ.

Адрес АЗС Номер льготной колонки Кто имеет право на приоритет ул. Комсомольская № 1 Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды (и их представители), участники СВО, ветераны боевых действий ул. Светлова № 4 Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды (и их представители), участники СВО, ветераны боевых действий